IDOL: Så tyckte juryn om Tusse, Astrid och Freddies framträdanden: "Vad är det med Örebro – vad har ni i vattnet?"

På fredagskvällen var det dags för första omgången i talangprogrammet Idols fredagsfinaler, där de tolv finalisterna vecka för vecka ska reduceras inför finalen senare i höst.

Örebro län representerades i den första omgången av hela tre artister: Tusse Chiza, Astrid Risberg och Freddie Liljegren.

Tusse inledde med James Browns klassiska och fartfyllda hit "I got you". Efter en liten inledande miss, som fick honom att falla i tårar efter framträdandet, kunde juryn överösa honom med beröm – och något litet tips:

"Fantastiskt! Superproffsigt att du gör den här leveransen." "Jag ger dig en nia – du kan ge liite mer energi nästa gång." "Det var swag och det var snyggt. Svinbra!" lät omdömena.

Härnäst, bland länsdeltagarna, var det Freddie Liljegrens tur. Han hade valt att tolka svängiga ”Uptown funk” av Mark Ronson med Bruno Mars och fick igång publiken ordentligt. Juryn var inte sen att haka på publiken:

"Nu har ingen missat Freddie. Jävlar alltså!" "Hur glada är vi nu att vi gav Freddie ett wildcard?" undrade Nikki Amini.

"Förstår du hur bra sångare du är?" frågade Anders Bagge i de fortsatta hyllningarna från juryn.

Sist ut var det Astrid, som rockade loss till Joan Jetts "I hate myself for loving you". Efter framträdandet kom omdömet:

"Vad är det med Örebro egentligen, vad har ni i vattnet? Du pratade om att hedra Joan Jett – det gjorde du väldigt bra" sa Anders Bagge.

"Det här var skitbra – du var jättesexig" uttryckte sig Kishti Tomita.