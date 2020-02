Idrottshall stänger i 15 månader: ”Trist för föreningslivet att mista tiderna”

I mitten på maj börjar matsalen på Lekebergsskolan att byggas om. Under byggtiden ska skoleleverna äta lunch i Bollhallen som då inte kan användas för idrott.

När matsalen är ombyggd och klar någon gång i oktober/november börjar arbetet med Bollhallen.

- Det handlar om att göra flera omklädningsrum och stora tekniska installationer. Ventilationen blir helt ny då det kommer att vara mer folk i hallen så det behövs andra luftflöden, berättar Thomas Hjelmqvist, vd för Leko.

Bollhallen är ett delprojekt i hela skolans ombyggnad. Thomas Hjelmqvist talar om den som ett "ekonomiskt dragspel” inom den totala ramen på 150 miljoner kronor. I beloppet ingår 20 miljoner från Leko som ska användas till underhållsarbeten.

- Det kan bli beslut om att vi skjuter till mer pengar när vi har en entreprenör på plats. Sedan får vi se om det rullar på eller om det blir ekonomiska överraskningar, säger Thomas Hjelmqvist.

Exakt hur det kommer att se ut för skolelevernas idrott inomhus i höst är inte klart.

- Vi har olika förslag på hur vi ska lösa det, säger Agneta Birgersson, rektor F-6 på Lekebergsskolan och Tulpanens skola.

Hårdast drabbade blir Fjugesta IF och Gropens IF som spelar futsal, innebandy och handboll i Bollhallen.

- De ska renovera omklädningsrummen men inte själva hallen. Den är i jättedåligt skick. Domarna dömer ut golvet så de måste renovera bollhallen också, säger Daniel Helldén, ordförande i Fjugesta IF och Gropens IF.

Han är också orolig för att spelare i de äldre lagen ska söka sig till andra föreningar om träningsmöjligheterna försvinner under en hel säsong.

Lekebergs IF har all sin verksamhet i Best Arena i Lanna. Den ska användas av flera föreningar under tiden som Bollhallen är stängd.

- Både Fjugesta IF och Gropen ska in här så de kommer att behöva prioriteras. Det betyder att vi får justera våra verksamheter och försöka att hitta samarbeten med andra föreningar, säger Camilla Jarleskog, ordförande i Lekebergs IF.

Hon tycker också att det borde byggas en läktare och en kafédel när bollhallen ändå ska byggas om.

- Det tror jag att vi föreningar är överens om att vi vill ha. Det är olyckligt att de inte prioriterar bollhallen mer.

Camilla Jarleskog är också fundersam över att det ska bli många små omklädningsrum.

- Det kan bli svårt för lärarna att hålla uppsikt när de inte kan närvara, säger hon.

Det blir sannolikt svårare att ordna cuper och poolspel när alla ska samsas om tiderna i Best Arena.

- Det är ju ganska trist för föreningslivet att mista tiderna men de är otroligt lösningsfokuserade, säger fritidsutvecklare Marina Yazdani i Lekebergs kommun.

Hon håller också med om att golvet i bollhallen måste bytas ut och att en läktare och ett kafé bör finnas.

- Golvet är gammalt och slitet och medför en ökad skaderisk. Sporthallar är en viktig mötesplats där föreningar visar upp sin verksamhet.

Marina Yazdani har träffat representanter för Lekebergs IF, Fjugesta IF, Gropens IF och Mullhyttans IF och börjat prata om hur tiderna i Best Arena ska fördelas. Tanken är också att använda gamla gymnastikhallen på Hidinge skola.

Även gymnastikhallen på Tulpanens skola och gymnastikhallen på Mullhyttans skola är aktuella. Grupper från olika föreningar kan samträna både ute och i en delad fullstor hall tänker Marina Yazdani.

- Just nu är det bekymmersamt men förhoppningsvis kommer det ut något positivt av det här.