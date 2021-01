Idrottsparkens koloniområde är ett minne blott: "Det känns sorgligt att inte kunna gå dit"

Växter är borttagna och skylten som hälsar besökare välkomna till Idrottsparkens koloniområde är nedtagen. Vid årsskiftet 2020-2021 upphörde koloniområdet.

– Det känns sorgligt att inte kunna gå dit. Vi har byggt upp en gemenskap genom åren och den betyder mycket. Jag tänker på odlarna som kommer dit sommar som vinter. Hade det funnits ett nytt område klart att flytta till direkt efter årsskiftet hade det nog känts lättare, säger Karl-Erik Eriksson, ordförande i Koloniföreningen Idrottsparken.

NA berättade under förra året att odlingslotterna i Idrottsparken sades upp av Kumla kommun innan det fanns något beslut om ett nytt odlingsområde. Länge var det oklart om det skulle ställas i ordning något nytt område med odlingslotter.

I november förra året togs det beslut i kommunfullmäktige om att avsätta 1,3 miljoner kronor i budgeten 2021 till nya odlingslotter i kvarteret Skäran, i närheten av Kumla sjöpark.

– Jag hoppas att det nya området får flera att fortsätta odla, även om de får börja om från början. Vad jag vet är det cirka 15 till 20 personer i föreningen som vill fortsätta odla på det nya området, säger Karl-Erik Eriksson.

Koloniföreningen Idrottsparken kommer, enligt Karl-Erik Eriksson, att leva vidare ett tag till.

– Föreningen finns kvar till något nytt händer. Kommunen har inte gett besked om det ska vara en förening som driver nya koloniområdet eller om de själva ska sköta uthyrningen av lotterna. Vi kommer att ha ett årsmöte senare i vår för våra medlemmar, säger Karl-Erik Eriksson.

Föreningen samlade under hösten in olika frågor och synpunkter bland medlemmarna om det nya odlingsområdet. Frågorna och synpunkterna skickades sedan till kommunen.

– Det finns många frågor. Medlemmarna vill starta igång sin odling så fort som möjligt, säger Karl-Erik Eriksson.

Det nya odlingsområdet i kvarteret Skäran kommer att ha ett 40-tal lotter samt en förrådsbod.

När kommer det nya odlingsområdet vid kvarteret Skäran stå klart?

– Vår förhoppning är att vi ska börja gräva under våren när tjälen är ur marken. Området beräknas stå klart under sensommaren. Då kan de som vill ansöka via hemsidan om att få hyra en odlingslott, säger Andreas Brorsson, (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun.

Enligt Andreas Brorsson, kommer kommunen att ansvara för uthyrningen av odlingslotterna de första åren.

– Sen är vår förhoppning att en förening driver koloniområdet. Vi vill utvidga området så småningom med fler lotter, men vi börjar i mindre skala, säger Andreas Brorsson.

Vad händer vid Idrottsparken?

– Detaljplanen för Idrottsparken ska antas. Den kommer upp på nästa nämnd. När den har vunnit laga kraft kommer markanvisningar att skickas ut till dem som är intresserade av att bygga bostäder i området. En byggstart beräknas bli efter sommaren, säger Andreas Brorsson.