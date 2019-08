Ikväll dags för sommarsaluten i Lindesberg – nu med pyroteknisk ljusshow till ABBA-musik

– I år blir det en förhållandevis tyst sommarsalut. Bakgrunden är insändare och önskemål från häst- och hundägare och allmänt att sänka ljudnivåerna. förklarar Bo Müller, ansvarig för sommarsaluten i Oscarsparken på fredag kväll.

Bo har varit med ända sedan starten och det här blir 32:a gången i obruten följd berättar han. Det är Guldsmedshyttans Musikkår som ordnar sommarsaluten, i samarbete med kommunen och med stöd av Sparbanksstiftelsen Bergslagen och andra aktörer.

Istället för ett traditionsenligt fyrverkeri blir det nu en pyroteknisk ljusshow. Pyroteknikern Eje Berglund har komponerat ljusshowen så att den stämmer med musiken av ABBA.

– Det blir definitivt en upplevelse, säger Bo.

Skådespelet kommer däremot inte att nå lika högt upp i luften som tidigare, utan kanske max 40 meter. Så det är inte säkert att de som brukar sitta hemma på balkongen upplever det lika bra som tidigare, förklarar han. Därför vill Guldsmedshyttans musikkår varmt rekommendera alla att komma till Oscarsparken där scenen med orkestern finns.

Den pyrotekniska ljusshowen kommer att avfyras ut mot sjön från kajkanten bakom scenen och från kyrkbryggan. Dessa områden kommer därför att vara avstängda. Evenemanget börjar kl 20 med underhållning av musikkåren och gästsolist Linda Nordin Johansson.

– Hon är en väldigt duktig sångerska med riktigt bra röst, och har uppträtt tidigare med musikkåren.

Dessutom blir det allsång och dirigent är Tommy Lundholm. Den pyrotekniska ljusshowen börjar strax efter kl 21 eller när mörkret lagt sig.

Här är en del av musiken ur programmet med Linda Nordin Johansson: Dansen på Sunnanö, Sånt är livet (allsång), Hot Stuff, I will survive, Hopelessly devoted (Grees), Our last sommer (ABBA), Älska mig, Gabriellas sång. Musikkåren ackompanjerar samt spelar bland annat Ellinors vals (E. Taube) Blue Mambo (Michael Sweeney) och en och annan marsch.