Ilskan över Lif Lindesbergs sista sekunden-avgörande: ”Ber sekreterare att köra upp protokollet i röven”

Lif Lindesbergs högernia Herman Bosson satte avgörande 31–30-bollen på ett frikast precis på slutsignalen i lördagens handbollsallsvenska bortamatch mot Kungälv. Hemmalaget, som hade varit i ledningen i hela andra halvlek, var förstås inte nöjda efteråt. Eter att ha åkt på dubbla utvisningar sista två minuterna och fått sitt sista anfall avblåst för tekniskt fel ansåg de dessutom att Bossons frikast var felaktigt – att han regelvidrigt lyft båda fötterna från golvet innan bollen lämnade handen när han vred sig runt muren.

Efter matchen vägrade Kungälvs ledare att godkänna matchprotokollet, som i stället fick en mycket speciell notering i marginalen: ”Kungälv godkänner ej protokoll och ledare A (Kungälvs tränare Robert Fasnacht, reds anm) ber sekreterare (Pania Tiemori, reds anm) att köra upp protokollet i röven.” Noteringen fanns bara kvar i några minuter, men nog för att den skulle spridas i sociala medier. På söndagen gjorde Christoffer Persson, lagansvarig i Kungälv, avbön i Aftonbladet:

– Det är inget vi står bakom att man säger sådana saker. Det är onödigt så klart. Det var nog inte menat mer än att det var i stridens hetta, sa han till tidningen.

Anders Sjöberg är lagledare i Lif Lindesberg och den som skriver under matchprotokollen för lagets del.

– Normalt sett är det inga konstigheter, och ofta glömmer man bort att skriva under och då godkänns protokollen ändå, automatiskt. Det är bara om man ska lämna in en protest efter matchen som det här är viktigt. Vad som händer i det här fallet, när de inte ville godkänna protokollet, vet jag inte. Men rutan om att ”rapport följer” har inte varit ikryssad och vad jag hört har det inte lämnats in någon protest, så jag tror inte att det kommer hända någonting, säger han till NA.

Vad säger du om själva frikastsituationen?

– Vi har tittat på den på video och tycker att Herman står kvar med en fot i backen, men det är inga stora marginaler och jättesvårt att avgöra exakt när bollen lämnar handen. Vi hade säkert varit upprörda om det varit vi som åkt dit på ett sådant mål, man blir ju så enögd.

Var det extra upprört efteråt, eller var det som vanligt när ett lag förlorat?

– Det är klart att det var speciellt. Vi hade säkert varit upprörda om det varit tvärtom, om vi hade varit i ledningen hela tiden och förlorat på sista kastet. Det är den tyngsta sortens förluster men också den skönaste typen av segrar. Publiken var lite upprörd också. Men det är ju idrott, det ska vara lite känslor. Det var inget utöver det vanliga.

Segern gör att Lif nu har tre poäng upp till ligakval men bara målskillnad ned till division 1-kval i en superjämn allsvensk tabell. Härnäst väntar hemmamatch mot nästjumbon RP Linköping på söndag.

Fotnot: Anders Sjöberg har tidigare arbetat som journalist på Nerikes Allehanda.