Initialt så hade man försökt ta sig in via ytterdörren, men misslyckats. Istället så har ett fönster använts för att ta sig in i bostaden.

Polisen har kunnat konstatera att en tv försvunnit.

Det är oklart ifall polisen har någon misstänkt för händelsen. Anmälningsupptagning uppges pågå just nu.