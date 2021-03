Anmälan kom in vid 07.15-tiden i morse.

Men det är oklart om något stulits.

Polisen har inte gripit någon misstänkt.

Sommarstugeägaren som drabbades den här gången är inte ensam om att blivit utsatt för inbrott.

Under torsdagen kom flera anmälningar om inbrott i sommarstugor i just Tiveden in till polisen.

– Vi vet inte om det är samma gärningsman eller om det är slumpen, säger Lars Hedelin på polisen.