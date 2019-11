Polisen fick in anmälan om inbrottet under söndagsförmiddagen. Nån gång mellan fredag och söndag har ett källarfönster brutits upp. Mycket tyder på att tjuven eller tjuvarna tagit sig in den vägen och därefter lämnat huset genom källardörren som låstes under fredagen men som stod olåst när husägaren kom hem.

I nuläget är det oklart vad som stulits. Polisen kommer att genomföra en brottsplatsundersökning.