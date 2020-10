Inbrott på restaurang i centrala Örebro – tjuvar kan ha blivit skrämda

Efter att tjuven eller tjuvarna tagit sig in i lokalen ska de ha tagit sig ut via en dörr. Men enligt polisen finns det inget som är bekräftat saknat från restaurangen ännu. Teorin är att de som bröt sig in kan ha blivit skrämda under inbrottet.

– Det finns inget som är bekräftat saknat. Vi tror att de kan ha skrämts iväg eftersom det låg en del saker av värde framme som man skulle kunna tänkas vara av intresse att stjäla. Bland annat en ipad, säger vakthavande befäl Kenneth Johannesson.

Det finns ännu ingen misstänkt för inbrottet.