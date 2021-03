Det var vid 01.40 tiden under natten till onsdag som en väktare upptäckte att någon hade tagit sig in i Hovstaskolan via ett fönster.

– Ett fönster hade blivit urlyft konstaterade en väktare som var där. Det är lite oklart i nuläget är det har gått till men de ska återkomma under dagen vad, och om, det har försvunnit någonting, säger polisens presstalesperson Gabriel Henning.