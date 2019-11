Inbrottsförsök på frisersalong – specialglas stoppade tjuvarna: ”Behöva polis på helgerna”

Maria Nyström driver Hårmakeriet i Laxå som i helgen utsattes för ett inbrottsförsök.

– De har inte tagit sig in, vi har okrossbart glas med nät i. Men det låg glas både inne och utanför, berättar Maria.

Enligt henne ska blomsteraffären i Laxå också fått en ruta förstörd.

– Där har de tagit den stora rutan, säger Maria och räknar upp andra butiker och verksamheter som på senare tid drabbats av liknande skadegörelse.

– Vad tänker man att man ska hitta på en frisersalong? Kontanter? Vi har inga kontanter.

Marias utlägg på Facebook har fått många reaktioner och delningar.

– Det har varit jättemycket nu, det känns verkligen som att vi skulle behöva ha hit polis på helgerna, säger Maria och fortsätter: Det skulle vara intressant att veta vad för folk som gör sådana här saker.

Under natten mot fredagen stals datorer från ett företag i Laxå – då plockade tjuvarna bort fönstret för att ta sig in. Och under måndagen fick polisen in två anmälningar om inbrottsförsök i Laxå där rutor krossats. I inget av de fallen ska den som krossat rutorna ha tagit sig in i fastigheten.