Incident mellan de svenska förarna i kvalet – Ericsson utanför topp tio

Under förra helgens race i Iowa, som präglades av ett kraftigt åskoväder, hamnade Marcus Ericsson på en elfte plats. Under lördagen var det dags för ytterligare racing. Denna gång på den 3,6 kilometer långa traditionella racingbanan i Ohio där Ericsson på sista träningen inför kvalet satte 16:e snabbaste tid. Med andra behövde han höja sig flera snäpp i kvalet för att ge sig själv fina förutsättningar inför söndagens race.

Och han imponerade direkt i första kvalgruppen där 28-åringen satte näst snabbaste varv och tog sig med god marginal vidare till andra kvalomgången. Dock kunde en incident mellan Ericsson och Felix Rosenqvist kostat honom avancemanget. När Kumla-sonen var på väg ut från depån kom Rosenqvist fort bakifrån och blockerades av Ericsson. Domarna valde att granska situationen, men efter några minuters överläggning kom beskedet. Marcus Ericsson klarade sig ifrån bestraffning. Situationen drabbade heller inte Felix Rosenqvist nämnvärt då även han tog sig vidare till "fast 12".

Väl där tog det stopp för Ericsson. Svenskan var aldrig riktigt nära att ta sig till "fast six" och slutade på en tolfte plats. För Felix Rosenqvist gick det betydligt bättre. Värnamo-sonen gjorde i princip inga misstag och tog sig som tvåa vidare till sista kvalomgången, drygt två tiondelar bakom fjolårets vinnare Alexander Rossi. Där blev motståndet för hårt och svensken slutade sexa.

Kampen om pole position stod till slut i mellan Alexander Rossi och Will Power. Rossi, som satte 1,05,53, såg ut att gå vinnande ur striden. Men i sitt sista varv dundrade Will Power in en riktig supertid (1,05,15) knappt fyra tiondelar före Rossi.

Inför söndagens race ligger Marcus Ericsson på en 15:e plats i totalen, nio poäng efter Colton Herta. Felix Rosenqvist återfinns på en elfte plats.

Kvalplaceringar:

1. Will Power, 1,05,15

2. Alexander Rossi, 1,05,53

3. Josef Newgarden, 1,05,78

4. Simon Pagenaud 1,05,89

5. Sebastien Bourdais 1,06,20

6. Felix Rosenqvist 1,06,49

...

12. Marcus Ericsson 1,06,04 (Ut i andra kvalomgången)