Indianerna gick plus 400 000 coronaåret: ”Rätt bra” • Budgeterar för publik 2021 • Trotjänaren avgår • Namnfrågan

Redan under SM-finalen i höstas kunde Markus Engman, ordförande i föreningen Kumla MSK som är mer känd som Indianerna, gå ut och lova ett plusresultat trots att coronakrisen ledde till sponsortapp och hårda publikrestriktioner.

Då trodde han på runt 200 000 kronor plus. Men när allt nu räknats ihop, för både föreningen och bolaget Indianerna Speedway AB, landade bokslutet på nästan det dubbla. Trots att omsättningen sjönk från normala åtta–nio miljoner till 3,5.

– Det är en rätt bra vinstprocent. Vi tappade cirka 75 procent av våra sponsorintäkter och fick bara ta in 50 åskådare per match, men ekonomin räddades av partners, av den publik vi trots allt kunde släppa in och av att förarna gick med på sänkta ersättningar. Men RF-pengarna, som landade på 600 000–700 000 kronor, var den stora anledningen till att vi kunde genomföra säsongen, säger Markus Engman som på lördagens digitala årsmöte valdes om för ett fjärde år som ordförande.

Det gjordes hela styrelsen, så när som på suppleanten och klubblegendaren Per-Åke Gerhardsson som beslutat sig för att dra sig tillbaka från styrelsen där han i många år var en viktig ledamot – inte minst under den ekonomiska krisen 2016 – och de två senaste åren fungerat som suppleant. 77-årige Gerhardsson debuterade som förare i Indianerna redan 1963, tog SM-silver med laget 1976 och var den lagledare som förde klubben till de två enda SM-gulden, 1990 och 1991. Nu ersätts han i styrelsen av Fredrik Törnqvist.

Årets säsong står för dörren – Sannahed lär vara redo för träningar inom någon vecka, försäsongstävlingen Vetlanda lagcup körs 16–17 april och Indianernas inleder elitserien hemma mot Lejonen den 4 maj.

Samtidigt råder just nu i princip totalt publikförbud på svensk idrott. I andra sporter har många klubbar budgeterat med liten eller ingen publik 2021, men Indianerna har gjort tvärtom. De har räknat med en normalstor publik, som 2019 då de snittade nästan 3 000 åskådare per match.

– Vi utgår från normala förutsättningar i dagsläget. Är man realist kanske man inte tror så mycket på det, men det är de enda förutsättningarna vi vet om och kan räkna på. Blir det något annat så får vi hantera det. Annars hade vi fått sätta oss och gissa: Hur många åskådare kan vi ta in i var och en av matcherna? Hur många matcher blir det? Det är för många osäkra faktorer, säger Engman.

Hur går snacket i ESS (klubbarnas samarbetsorganisation), kommer ni köra igång elitserien även om det är fortsatt publikförbud?

– Det är tanken. Sedan gäller det att avvakta, analysera läget och vara lyhörd kring hur diskussionen går, hur utvecklingen av pandemin ser ut och vilka beslut politikerna tar. Det handlar också om inreseregler. Vi har svenskar så att vi kan fylla ett elitserielag även om det skulle vara stängt till Polen och Danmark, men det har kanske inte alla klubbar. Det finns mycket att ta hänsyn till.

Klarar ni en säsong utan publik, ekonomiskt?

– Egentligen är vi beroende av publiken. Förra året löste det sig, men då körde vi bara åtta matcher i grundserien. Det gör en avsevärd skillnad kostnadsmässigt att vi ska köra 16 i år.

En helt annan fråga som många förväntade sig skulle komma upp på årsmötet var själva Indianerna-namnet. Begreppet ”indian” har fått allt större kritik för att det hittades på av europeiska kolonisatörer och kan ses som en rasistisk term för den amerikanska ursprungsbefolkningen. Amerikanska fotbollslaget Washington Redskins bytte sitt namn i somras och initierade en diskussion som bland annat fick SHL-klubben Frölunda att ta beslut om att bort indianen ur sitt klubbmärke.

I höstas sa Engman att Indianerna skjutit ett sådant beslut till årsmötet, men när det nu var dags kom frågan inte alls upp.

– Inte på det här årsmötet, nej. Den frågan är bortprioriterad just nu. Nu har mycket handlat om att ens kunna genomföra ett årsmöte enligt de stadgar vi har att hålla oss till när vi tvingades ha det digitalt för första gången. Det var meckigt att få till det över huvud taget, säger Engman.

Har ni upplevt ett större tryck i den här frågan utifrån än från medlemmar?

– Så kanske man kan säga. Det har inte framförts några motioner om namnet.

Indianernas styrelse 2021

Ordförande: Markus Engman.

Ledamöter: Göran Persson, Simon Gustafsson, Anna Jernkvist, Peter Johansson, Rickard Jansson, Niklas Fridell.

Suppleanter: Fredrik Törnqvist, David Gustafsson.