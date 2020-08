Indianerna jagar andra raka – då plockar motståndarna in ex-världsmästaren: ”Tagit på sig spenderbyxorna rejält ...”

Efter storseger på hemmaplan föll Indianerna ihop som ett korthus i kvartsfinalreturen borta mot Västervik i fjol, och åkte snöpligt tidigt ur SM-slutspelet med en guldmässig trupp.

På tisdagskvällen väntar chans till liten revansch hemma på Sannahed, men det kommer inte bli någon lätt match den här gången heller. Västervik kommer, för andra gången den här säsongen, med ex-världsmästaren Jason Doyle i laget. Därtill Mikkel Bech Jensen, Sam Masters och Mads Hansen – totalt fyra utländska förare, alltså – plus starke svensken Linus Sundström.

– De har tagit på sig spenderbyxorna rejält. Där får vi ett kvitto på att de har stor respekt för det vi gjort, säger Indianernas lagledare Peter Johansson.

– De kanske har börjat tratta ned konkurrensen inför SM-slutspelet, men jag tror också att det har att göra med att vi visat att vi är ett bra lag.

Västervik har, liksom Indianerna, noterat en seger och tre förluster under första halvan av elitserien. Men den enda segern kom just i Doyles enda match hittills – hemma mot Vetlanda förra tisdagen. Då körde australiern in maximala 15 poäng på sina fem heat.

I Indianerna har Christoffer Selvin, som haft en tuff inledning på säsongen, fått lämna plats åt stjärnan Max Fricke. Enda frågetecknet i laguppställningen är nyförvärvet Pontus Aspgren, som tagit 27+1 av 30 möjliga poäng på två hemmamatcher: Han körde för lettiska Daugavpils i polska andraligan på måndagskvällen och var osäker på flygförbindelserna.

– Han bokade två alternativa flyg, och det ena var inställt. Nu är planen att han ska ta sig över gränsen till Polen och flyga därifrån. Vi hoppas att det löser sig, säger Johansson.

Indianerna värvade Niels-Kristian Iversen förra veckan, men den danske GP-stjärnan väntas inte göra säsongsdebut för klubben förrän om två veckor.

– Han började träna i går (läs: i söndags), och det kändes bra, men han kommer inte hinna tävla något före GP-premiären på fredag, säger Johansson.

Iversen bröt ena handen vid en krasch i polska ligan tidigare i somras och tvingades till operation.

Preliminära laguppställningar

Indianerna: 1) Pontus Aspgren, 2) Ludvig Lindgren, 3) Max Fricke, 4) Joel Andersson, 5) Jonas Jeppesen, 6) Jonatan Grahn, 7) Gustav Grahn.

Västervik: 1) Linus Sundström, 2) Mikkel Bech Jensen, 3) Sam Masters, 4) Mads Hansen, 5) Jason Doyle, 6) Anton Karlsson, 7) John Lindman.

Domare: Pege Svedberg, Västerås.

Följ matchen: Direktrapport på na.se.