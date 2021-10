Indianernas fräcka värvning – plockar in Masarnas toppförare: ”En ersättare till Jeppesen – där har vi gått plus”

Såg ni Speedway of nations, par-VM, i helgen? I sådana fall noterade ni säkert att det bara var individuelle världsmästaren Bartosz Zmarzlik som körde in fler poäng än David Bellego över två dagar och 42 heat i Manchester.

48 timmar senare presenterar Indianerna nu den 28-åriga fransmannen som första nyförvärvet inför säsongen 2022. Bellego har kört för Masarna de tre senaste säsongerna och aldrig tävlat för någon annan svensk klubb.

– Jag ser det som en stor värvning. Ska man ta in någon som inte är en riktig fixstjärna så ska man ha en som är uttalad långbaneåkare och duktiga i Kumla, och en som höjt sitt snitt, och alla de sakerna stämmer Bellego in på. Det kanske inte är ett namn som skrämmer, men det beror bara på att han gått lite under radarn, säger Peter Johansson som är sportchef i Indianerna och lagledare i klubbens elitserielag.

Bellego slutade nia i EM-serien i fjol, är uttagen som reserv till GP-serien 2022, har blivit fransk mästare två gånger, vunnit par-EM och tagit junior-EM-brons och skördat framgångar på både gräsbana och långbana, där han blivit lagvärldsmästare.

– Han har tävlat mycket i longtrack, med framgång. De meriterna gör att han har erfarenhet av den yppersta toppen inom rundbana, och att det är så klart ett givet plus att vara duktig på stora banor när man kommer till Kumla, säger Johansson.

Men framför allt har Bellego tagit kliv år för år: Debutsäsongen 2019 snittade han 1,189 poäng i elitserien, i fjol 1,265 och i år hela 1,846 – näst bäst av alla Masarnas förare. Samtidigt vann han i år snittligan i polska andraligan med 2,125, vilket gav ett kontrakt med toppklubben Unia Leszno i högstaligan.

– Det är inte bara vi som sett att han har hittat en högre lägstanivå.

Bellego firade SM-guld med Masarna på Sannahed 2020 och kostade Indianerna en viktig poäng i slutspelskampen när han körde in tolv poäng i kryssmatchen mellan lagen i Kumla i år. Nu kommer han alltså komma tillbaka som hemmaförare.

Bellego blir andra namnet på ett indian-kontrakt inför 2022, efter polske talangen Norbert Krakowiak som i år vann allsvenskan med Kumlaklubbens B-lag. Eftersom snittrabatter gör att Joel Andersson och Ludvig Lindgren inte upptar några platser i truppen 2022 innebär värvningen av Bellego inte att någon annan behöver petas ut – men samtidigt står det sedan tidigare klart att Jonas Jeppesen lämnar klubben efter två år.

– Man kan se Bellego som Jeppesens ersättare, och där har vi gått plus i sådana fall. Jeppesen är yngre och kanske mer utvecklingsbar, men jämför man årets säsong var Bellego bättre, säger Johansson som räknar fransmannen som en given del av startsjuan 2022.

Hur stor del av truppbygget är klart i ditt huvud?

– Det är klart att jag har en idealbild för ögonen, och än så länge har inget avvikit från den. Men vi har kommit olika långt med olika förare, och allt kan vända snabbt. Vi har också en B-, C- och D-plan beroende på vad som händer.

Indianernas silly season inför 2022

Klara förare: David Bellego (1,846, ny från Masarna), Norbert Krakowiak (1,250 i ingångssnitt, ny från Indianernas allsvenska lag).

Utgående kontrakt: Max Fricke (2,169), Chris Holder (2,014), Niels-Kristian Iversen (1,667), Andreas Lyager (1,273), Grzegorz Zengota (1,250), Adrian Gala (1,125), Ludvig Lindgren (0,5), Joel Andersson (0,5), Jonathan Grahn (0,5), Gustav Grahn (0,5), Christoffer Selvin (0,5), Ludvig Selvin (0,5).

Förluster: Jonas Jeppesen (1,597, till danska Esbjerg Viking).

Övriga elitserietrupper just nu

Lejonen: Dimitri Bergé (1,750, ny från Masarna), Oliver Berntzon (1,642), Hubert Legowik (1,250, ny från Smålänningarna, allsvenskan), Casper Henriksson (0,5), Mathias Thörnblom (0,5).

Piraterna: Oskar Fajfer (2,016), Jakub Jamróg (1,540).

Rospiggarna: Kai Huckenbeck (1,862).

Dackarna, Masarna, Smederna Vetlanda och Västervik har ännu inte presenterat några förare inför 2022.