Indianernas stjärna vann elitseriens snittliga – får ändå inte högsta betyg: ”Motståndet var för svagt ...”

Niels-Kristian Iversen, 14+1 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: 15 heat in i indian-comebacken har den 38-årige GP-stjärnan från Esbjerg fortfarande inte tappat en enda poäng. De 14 han placerade på sitt eget konto den här kvällen – bonuspoäng räknas inte i elitseriens officiella snittliga – gör att han vann den ligan på 2,8 poäng per heat, närmaste före Robert Lambert och Kim Nilsson. På tisdagen körde han in alltså in sin tredje raka maxpoängare, och han gjorde det via fyra raka femettor (bland annat en i elfte heatet, trots att motorcykeln i princip la av in i sista böj) och en fyratvåa i sista heatet där Ludvig Lindgren fick ge sig mot Jonas Seifert. Vad mer kan man begära? Inget, men motståndet var för svagt för att vi ska dela ut maxbetyg.

Ludvig Lindgren, 11+2 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Gjorde sitt livs poängmässigt bästa elitseriematch, med bred marginal. På sina 58 första elitseriematcher för Indianerna hade han aldrig tagit mer än sju poäng, på sina 105 matcher för andra klubbar aldrig mer än nio. Nu var han bara en förlorad kamp mot Jonas Seifert i sista heatet från att notera ett max. Det säger en hel del om att motståndet inte var det bästa – men minst lika mycket om att slutspelsformen är i antågande. Det såg bra ut redan i Motala förra veckan, och i division 1 helgen för det. Kan Lindgren fortsätta prestera på den här nivån kan det vara en guldnyckel för Indianerna.

Pontus Aspgren, sex poäng på tre heat

Betyg: 5.

Kommentar: Egentligen var det sex poäng på två heat, för det tredje tog slut redan i första kurvan när Aspgren rammades av Johan Jensen. Aspgren kände sig lite groggy efter smällen och var klok nog att avstå vidare körning. Det som var mest positivt med de heat han hann köra var att han studsade iväg riktigt bra från start, något som varit ett maskinellt bekymmer de senaste veckorna. Det såg ut att vara löst nu.

Joel Andersson, 8+3 poäng på fem heat

Betyg: 4.

Kommentar: Utöver superinsatsen borta mot Masarna var Anderssons elitseriesäsong nattsvart fram till förra veckan, då han plötsligt visade riktigt fart runt banan i Motala. Den höll i sig nu, och på hemmabana fick han betydligt större utdelning för den. Tog tre femettor ihop med Pontus Aspgren och Niels-Kristian Iversen. Nollan bakom Jonas Jeppesen i nomineringen, där de båda indian-förarna stängde varandra på första varvet, drar ned betyget ett steg.

Jonas Jeppesen, 12+2 poäng på tre heat

Betyg: 5.

Kommentar: Det fanns en viss farhåga om att Jonas Jeppesen skulle avslöjas som en bluff nu när han inte längre fick köra på Anlas-däcken, att det bevisligen ”för bra” gummit skulle ha varit grunden till hans sensationella framfart i elitserien i år. Den kan vi avvisa helt. Piraternas Jonas Seifert och Indianernas Jonatan Grahn blev förvisso de första förare att vara före Jeppesen i mål i ett elitserieheat på 14 försök i matchens sjunde heat (och Ludvig Lindgren var också före i tionde), men utöver den tappade poängen – som berodde på att han nästan gick omkull i andra kurvan och fick börja om en halv raka bakom de andra – körde succédansken återigen fullt. Och han bjöd på nytt omkörningsgodis när han jagade ned först Broc Nicol och i sista kurvan också Tim Sörensen i andra nomineringsheatet. Läckert!

Jonatan Grahn, 9+1 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Grahn var den indian-förare som verkligen gynnades av att få en match mot lite snällare motstånd. Fick visa att han drygt en månad in i sin första riktiga elitseriesäsong är redo att käka förare som Broc Nicol, Tim Sørensen, Rasmus Broberg och Johan Jensen till frukost hemma i Sannahed. Tog karriärens tredje heatseger i avslutningen – men det heatet hade varit ännu roligare om lillebror Gustav inte fått punktering. Bröderna Grahn var nämligen i ett historiskt femettläge. Nåväl, Jonatan visade att han, även om han förmodligen kommer bli placerad som sjua nästa vecka, förtjänar att få åka åtminstone några slutspelsheat.

Gustav Grahn, tre poäng på tre heat

Betyg: 5.

Kommentar: Alltså, matchens tolfte heat kan man se i repris precis hur många gånger som helst. På andra, tredje och under första halvan av fjärde varvet byggde Grahn fart, fart, fart – och sedan satte han in attacken mot Thomas Jørgensen. Gick den lååånga vägen runt i sista kurvan, var precis förbi över mållinjen och tog karriärens första elitseriepoäng – genom sin första heatseger. Wow! Tog starten i heatet efter och var på väg mot en sensationell femetta med storebror Jonatan, men fick punktering och blev utesluten.

Peter Johansson, 63 poäng på 15 heat

Betyg:5.

Kommentar: Man skulle kunna sätta en etta här, ”dålig”. För det hade, i det långa loppet, varit bättre för Indianerna att se till att tappa poäng här, genom att ställa något riktigt brödgäng på startlinjen, och slippa Dackarna i SM-kvartsfinal. Men tänker man att idrottsmatcher är till för att vinnas så är det svårt att se vad Johansson kunde ha gjort bättre. Hade det inte varit för smällen som hindrade Aspgren från att köra vidare så hade Indianerna av allt att döma minst tangerat sin största seger under 2000-talet. Nu blev det ”bara” 63–27 ... Viktigt för övrigt att Johansson övertygade Aspgren om att kliva av när en hjärnskakning inte kunde uteslutas, många speedwayförare hade kört vidare i det läget, med lagledarens goda minne.

Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig