Indianernas talang tog silver – i finska ligan

Christoffer Selvin, 21, var med och körde hem silver i finska mästerskapet till Porin Nopea Racing på lördagseftermiddagen.

Hasselforskillen, som kört för Indianerna senaste 1,5 åren men har utgående kontrakt, körde ett par seriematcher med klubben från Pori, eller Björneborg som staden kallas i Sverige, i somras och var nu tillbaka för finalen dit de fem bästa lagen kvalificerat sig.

Selvin körde in elva av Porins totalt 27 poäng, men laget hade inget att sätta emot totalt överlägsna Mad-Croc Speedway med Timo Lahti, Vadim Tarasenko och Tero Aarnio i laget. Totalt blev det 43 poäng för Mad-Croc, som hade säkrat guldet långt före sista heatet. Selvins mindre namnkunniga lagkompisar Davis Kurmis och Mika Loppi körde in tolv respektive tre poäng. Andre svensken i finalen, Rasmus Broberg, körde in nio poäng för RTC-Racing som tog bronset.

Finalen kördes i Kuusankoski i sydöstra Finland.

Förra helgen körde Selvin hem en niondeplats i junior-SM, med åtta poäng på fem heat. Där blev klubbkompisen Joantan Grahn femma efter att ha missat en direktplats till finalen på inbördes möte mot Anton Karlsson och sedn ha förlorat sista chansen-heatet mot Jonathan Ejnermark.

Selvins säsong är inte över med silvret – nästa söndag körs division 1-match i Kumla, och helgen därpå är det dags för U21-lag-EM-final i Frankrike.

På lördagen kördes en division 1-match i Nässjö, där Indianernas lag med legendaren ”Henka” Gustafsson som lagledare slutade trea bakom Msarna och Brassarna. Grahn tog tre heatsegrar och totalt tio poäng på fyra heat, medan Philip Olofsson bidrog med fem och Hugo Lundahl med fyra poäng. Jack Dicker nollades.