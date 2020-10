Indiantalangen klar för EM-final på måndag – berättar om svåra uppgiften i slutspelet och framtiden: ”Har hjärtat i klubben”

Förra året fick han inte göra ett enda elitserieheat.

Men i år har Jonatan Grahn inte bara kört – utan också satt rejäla avtryck. Redan före seriepremiären hade 19-åringen, som är uppvuxen och fortfarande bor bara 500 meter från motorstadion på Sannahed, hunnit ta junior-SM-brons och en sensationell sjundeplats på senior-SM, före klubbkompisarna Joel Andersson och Ludvig Lindgren.

I elitserien tog han karriärens första heatseger borta mot Dackarna och följde upp med fler hemma mot Lejonen, Västervik och Piraterna, och var vid sidan om Pontus Aspgren den ende förare som fick förtroendet i alla åtta grundseriematcherna.

Den sensationella utvecklingen belönas nu med en av de två svenska platserna till junior-EM-finalen. Förbundskapten Mikael Karlsson har nominerat Grahn och Vetlandas Alexander Woentin, som blev 14:e som ende svensk i JVM-finalen i fredags, till tävlingen som körs i Gdansk på måndag.

– Det ska bli jättekul. Vi har många bra killar i våra årskullar, både vi 00:or och 03:orna och 04:orna som kommer nu, så det var absolut inte givet att jag skulle få chansen. Det är alltid roligt att representera Sverige, och det ska bli kul att få köra en hel tävling och en individuell tävling, det har jag känt mig trygg med i år, säger Grahn.

Vilka förväntningar har du?

– Det hade varit jätteroligt att vara på övre halvan, topp åtta. Jag har inte gjort så himla många juniorlandslagsuppdrag, så jag har inte jättebra koll på motståndet även om jag mötte några redan på knattenivå. Men jag försöker att inte bry mig så mycket om motståndarna utan kommer åka ned och göra en bra tävling och se det som en väldigt lärorik upplevelse inför nästa år.

Topp fyra från fredagens JVM-final saknas i startlistan måndagens JEM-dito, men femman Jan Kvech, sexan Jakub Miskowiak och sjuan Mads Hansen, dansken som kört starkt för Västervik i år, finns med.

På ungdomsnivån, 85-kubikshoj, körde Grahn flitigt i landslaget. 2015 körde han knatte-VM i Danmark och samma år blev han fyra på knatte-EM i Polen.

Men efter två träningslandskamper mot Danmark under Grahns första år på 500-kubikscykel, 2017, fick han vänta på nya blågula uppdrag till den 29 augusti i år. Då fick han platsen som reserv i Sveriges trupp till lag-U21-EM, bakom Woentin, Philip Hellström-Bängs och Anton Karlsson. Grahn fick chansen sent i tävlingen, som avgjordes i polska Lodz, och tog en andra- och en fjärdeplats på två heat när Sveriges snöpligt missade särkörning om silvret med en poäng och slutade fyra.

– Att få hoppa in så sent i tävlingen var en klurig uppgift och en helt ny upplevelse, men det var också nyttigt, för jag har tagit med mig mycket av det in i det här slutspelet där jag stått som nummer sju. Jag har lärt mig att vara på tå hela tiden och hur man ska fokusera tävlingen igenom och peppa killarna trots att man inte själv kör, säger han.

För så har det varit – när Indianerna spetsade laget och ökade kvoten utländska förare först till tre, i kvarts- och semifinalerna, och nu till fyra, i finalen, har Grahn åkt ned på sjundeplatsen i laguppställningen. Det är en roll som reserv utan schemalagda heat – där han inte är garanterad att över huvud taget få åka i tävlingarna, men å andra sidan kan kastas in när som helst, med mycket kort varsel.

Två av slutspelsmatcherna har han bara fått följa från depån, men borta mot Dackarna och hemma mot Västervik fick han totalt sju heat. Båda gångerna med start i sjunde heatet.

– Det har varit klurigt eftersom man inte vet när man ska få komma in, men vi hjälper varandra så pass mycket inom laget att jag i princip vet vad alla killarna kör med för inställningar, så jag kan prata med pappa (Lucas) och Rickard (Jansson, mekaniker och styrelseledamot i Indianerna) mellan heaten och ändra ju längre tävlingen går. Så när vi väl kommit in i tävlingarna har vi varit hyfsat rätt med inställningarna, säger han.

I en match som den SM-final som blev inställd i Sannahed på tisdagen eller den som ska bli av i Avesta på onsdagen vet Grahn att han kommer få köra minst ett heat – om Indianerna inte ligger under med åtta poäng eller mer inför 13:e. Regeln säger nämligen att sex olika förare måste användas i de tre nomineringsheaten, oavsett om laget kör riders replacement. Det enda som kan trumfa det är alltså toppningsregeln.

– Det är bra att känna att det troligen blir något heat, då vet man mer vad man ska fokusera på även om man givetvis ska vara beredd hela tiden, säger Grahn.

Du var med i startsexan i alla åtta grundseriematcherna men ställdes åt sidan i slutspelet. Har det varit lite bittert?

– Klart jag vill köra så många heat som möjligt och stå med i den ordinarie uppställningen, men någonstans försöker jag se det som att det är det bästa för laget – och vi måste ha en 0,5:a på plats sju och då har det varit bra för laget att ha mig där om någon av de andra haft en dålig dag. Sedan har laget kört bra, så jag har inte ”behövt” hoppa in så mycket. Så har jag valt att se det, för att inte bli alltför åksugen så tankarna vänder åt fel håll.

Det har inte fått dig att omvärdera något inför 2021, du vill köra vidare i Indianerna?

– Ja (skratt). Det ska mycket till om jag skulle flytta på mig. Jag har hjärtat i klubben. Det ska verkligen mycket till om jag inte skulle köra här. Jag varken hoppas eller tror att det kommer hända.

Då måste någon annan klubb komma med en stor pengapåse …

– Jag tror inte det hjälper heller.

Grahn är junior ytterligare ett år och hoppas på fler landslagsuppdrag 2021, oavsett hur junior-EM-finalen går på måndag.

– Det blir perfekt att få den tävlingen i år så att man är förberedd för att förhoppningsvis, om det blir ett normalt år, få många fler körningar nästa år. Men det gäller fortfarande att leverera och vara på tå hela tiden för att få chansen.

Efter SM-finalerna EM-genrepar Grahn med dubbla division 1-matcher på Sannahed på lördag. Nästa torsdag kör han dessutom inbjudningstävlingen Eskilstuna speedway invitational.

Startlistan till junior-EM-finalen

Jan Kvech, Tjeckien, Petr Chlupac, do Daniel Klíma, do, Alexander Woentin (Vetlanda), Sverige, Jonatan Grahn (Indianerna), do, Mads Hansen (Västervik), Danmark, Marcus Birkemose (lämnade Västervik under säsongen), do, Mateusz Cierniak, Polen, Jakub Miskowiak, do, Noric Blödorn, Tyskland Lukas Fienhage, do, Andriy Rozaluk, Ukraina Marko Levishyn, do, Tom Brennan, Storbritannien, Steven Goret, Frankrike, Timo Salonen, Finland.