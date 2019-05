Bekräftat: Han blir Marcus Ericssons tredje teamkompis i Indy 500

Senaste månaden har det varit en offentlig hemlighet att spanjoren Oriol Servià, 44, kommer ta den 36:e och sista platsen i kvalet till Indy 500, som avgörs lördag och söndag den här veckan.

Marcus Ericssons team Schmidt Peterson Motorsports har haft en sista bil ledig, och på tisdagskvällen bekräftades det att det blir veteranen från Girona, som körde Cart och Champ car 2000–2007 och därefter gjort ett antal inhopp i Indycar, som tar platsen.

– Jag arbetar och förbereder mig hela året för det här racet, så det är egentligen ganska ironiskt att gå ut med det så här sent, säger Servià i ett pressmeddelande från teamet.

Årets Indy 500 blir Serviàs tolfte, och han har kvalat in till tio race hittills. Som bäst har han slutat fyra, 2012. I fjol blev han 17:e.

– Förra året körde jag kanske bättre än någonsin i Indy 500 och var väldigt nära. Nu är jag här för att avsluta jobbet, och det är fakta att alla som jobbar för det här arbetar väldigt hårt och har samma målsättning. Det kan verka som att vi kommer in i matchen sent, men vi kommer in och är redo, säger Servià i pressmeddelandet.

Sedan tidigare delar Marcus Ericsson team med James Hinchcliffe och Jack Harvey.

De officiella träningarna inför Indy 500 inleds redan på tisdagskvällen, svensk tid. Bara 33 förare får starta i racet nästa helg, så de sex sämsta i lördagens kval kommer att göra upp om de tre sista startplatserna på söndag.