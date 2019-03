Ekblom och Göransson blir tv-experter i Indycar: ”Förväntar mig att Marcus tar pallplatser”

Efter fem år i formel 1 har Örebroföraren Marcus Ericsson tagit klivet till den amerikanska Indycar-serien. Då har tv-bolaget Viasat köpt rättigheterna till att visa de 17 racen i Sverige. F1-kommentatorn Janne Blomqvist och Robin Nilsson, som tidigare kommenterat bland annat STCC och formel 2, kommer att leda sändningarna – med Örebros racinglegendarer Fredrik Ekblom och Richard Göransson som experter.

Extra speciellt blir det för Ekblom, som var den som en gång i slutet av 90-talet upptäckte Marcus Ericssons talang när han körde i Ekbloms egen gokarthall. Han kommer till att börja med att vara expert under de två första racen, stadsloppet i Saint Petersburg och racet på F1-banan i Austin om två veckor.

– Det ska bli skitkul, jätteroligt att få följa Marcus i Indycar. Jämför man med formel 1 kommer han ha helt andra chaner. Nu har han verkligen en möjlighet att briljera, säger Ekblom.

Vad har du för förväntningar på Marcus?

– Jag förväntar mig att han tar pallplatser. Har han en jävligt bra dag så vinner han något lopp. Och gör han en bra säsong så kan han komma topp tio i mästerskapet. Han kör inte för något av de allra bästa stallen, men har man en bra dag samtidigt som ens ingenjör och strategigubbe också har det, så kan man vinna tävlingar i Indycar.

Ekblom rankar dock chanserna för den andre svenske nykomlingen i mästerskapet, Felix Rosenqvist, som större.

– Hans möjligheter att komma bättre i mästerskapet är större eftersom han kör för Chip Ganassi som tillsammans med Penske är de största teamen. De kan det här utan och innan, har mest pengar, testar mest, utvecklar mest och kommer i slutändan har lite bättre förutsättningar. Men man ska komma ihåg att föraren som Marcus ersätter, Robert Wickens, tog pole position och var nära att vinna premiärracet i Saint Petersburg i fjol. Större än så är inte skillnaderna i enstaka race, säger Ekblom.

Även om Ekblom främst är känd för sina fyra titlar i svenska standardbilsserierna STCC och TTA, är han också en av sex svenskar som kört i Indycar, eller dess föregångare, genom åren. Mellan 1994 och 1996 gjorde han tre starter i serien efter att åren dessförinnan ha kört supportklassen Indy Lights. Redan då jobbade han, vid sidan, som expertkommentator.

– Jag kommenterade Indycar i SVT tillsammans med Jan Svanlund och Johan Ejeborg när Stefan ”Lill-Lövis” Johansson körde. Sedan fick jag göra formel 1 med Claes Billstam, och då minns jag att en kille som hette Janne Blomqvist och kom från Uppsala fick skuggkommentera samma race, utan att det gick ut i etern, för att testa. Nu för tiden kan man ju inte tänka sig att se formel 1 utan Janne, men jag minns honom redan från den tiden, berättar Ekblom.

Hur mycket har du följt med i Indycar de senaste åren?

– Jag har inte följt det slaviskt i och med att det inte varit några svenskar som kört och att det inte gått på tv här. Men jag är mycket i USA på somrarna, och då kollar man alltid några lopp på tv. Nu har jag försökt läsa på så mycket jag kan.

Många svenskar kommer nog se Indycar för första gången på söndag, vilka är de största skillnaderna mot formel 1 som du ser det?

– Att det är mer racing, mer sluggerracing. Det är ofta tre i bredd in i kurvorna, någon kastar sig in på innern, någon kommer osynkat i depåstoppen och helt plötsligt kommer en doldis och vinner. Det är mycket mer oförutsägbart. Förra året vanns premiär på en strategi med fyra depåstopp, det är många fler variabler eftersom man får tanka under racen och det blir nästan alltid pacecar.

Racehelgen i Florida drar igång med två 45 minuter långa tidsträningar på fredag, kvalet startar 20.30 på lördag, svensk tid, och racet 18.40 på söndag. Det är bra det sistnämnda som tv-sänds i Viasat.

Svenskarna i Indycar

2019 kommer Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist att köra Indycar. Sex svenskar har tidigare kört i serien, eller dess föregångare.

Bertil Roos. Göteborgaren som är mest känd som en av Sveriges tio formel 1-förare var anmäld till de två sista racen i 1977 års USAC-mästerskap, men lyckades inte kvala in till något av dem.

Stefan ”Lill-Lövis” Johansson. Efter sina tolv säsonger i formel 1 provade han lyckan i Cart, och tog som bäst fyra tredjeplatser. På fyra Indy 500-starter blev det som bäst en elfteplats.

Fredrik Ekblom. Den fyrfaldige STCC- och TTA-mästaren från Örebro körde tre lopp i Cart 1994 (15:e på stadsbanan i Detroit), 1995 (19:e på Laguna Seca) och 1996. Det sista US 500 på ovalbanan Michigan International Speedway, där han körde för Walker Racing och kvalade som 23:a. Redan på det elfte av de 250 varven gav dock motorn upp. Ekblom var också anmäld till Indy 500 1994 och 1995, men kom inte till start.

Kenny Bräck. Den särklassigt mest framgångsrika svensken i amerikansk racing vann både mästerskapet 1998 efter tre raka segrar i Charlotte, Pikes Peak och Atlanta, och ikoniska Indy 500 1999. I sista racet 2003 kraschade han fruktansvärt våldsamt – kraften i bilen uppmättes till 214 G – och var nära att mista livet. Men Bräck kom tillbaka och gjorde en sista start, i Indy 500 2005, innan han la av.

Niclas ”Nic” Jönsson. Doldisen från Tenhult gjorde tre race i Indycar 1999–2000 och tog som bäst en tolfteplats.

Björn Wirdheim. Viasat-experten, som var tredjeförare i formel 1 2003 och 2004, körde 2005 en full säsong i Champ car och tog i sitt sista race en sjätteplats i Las Vegas, hans bästa resultat i serien.