Ericsson om Alonsos fiasko – får inte starta Indy 500: ”Känns som underskattning från teamets sida”

Följ direktrapporteringen från Indianapolis hela veckan fram till racet!

Fernando Alonso har vunnit allt som är värt att vinna inom bilsporten – utom Indy 500. Men den spanske 37-åringen kommer inte ens få starta årets race.

Efter fem misslyckade försök i lördagens kval på jätteovalen i Indianapolis var Alonso utlämnad till att i konkurrens med fem andra förare i ett enda, sista försök sätta en tid som räckte till en av de tre sista platserna i racet. Alonso startade som trea i shoot out-kvalet och satte näst bästa tiden, men omgiven av hundratals reportrar, fotografer och supportrar i depån tvingas han se först Sage Karam och därefter också Kyle Kaiser sätta snabbare tider – och plötsligt var den dubble formel 1-världsmästaren utslagen.

De 36 förarna i helgens kval gjorde upp om 33 platser i racet nästa söndag, och Alonso slutade på 34:e plats – 13 tusendelar av en sekund från Kaisers tid på 33:e.

Bland experterna fanns två åsikter: Att det var en stor skräll med tanke på Alonsos bakgrund. Och att det inte alls var oväntat med tanke på att Alonso kom hit som ensam förare i ett i sammanhanget helt nytt team, McLaren. Örebroföraren Marcus Ericsson, som kvalade in till racet som 13:e, lutar åt det sistnämnda, och tillägger att Alonsos krasch på tidsträningen i onsdags definitivt inte hjälpte till.

– Det här visar hur svårt det är att ställa in de här bilarna, och han har inga teamkamrater, och då är det svårt att hitta rätt, när man behöver göra allt själv, säger Ericsson till NA, och fortsätter:

– Jag tror också att kraschen han gjorde satt sina spår. När man kör ut på ovalen gäller det att ha självförtroende och förtroende för bilen: Man måste våga svänga in sent, styra in ordentligt, ha vida ingångar. Har man haft en krasch och börjar tveka så går det snabbt att tappa den sista farten man behöver. Och teamet har helt klart haft problem att få bilen att gå bra.

En seger i Indy 500 skulle göra Alonso till den andre föraren genom tiderna, efter Graham Hill, att fullborda racingens ”triple crown” eftersom han sedan tidigare vunnit Monacos GP och Le Mans 24-timmarslopp. Han gjorde sitt första försök 2017, i en av toppteamet Andretti Autosports sex bilar. Då kvalade han som femma och ledde racet i 27 varv innan han tvingades bryta på grund av motorproblem. När han nu var tillbaka var det i stället med en helt nybyggd bil för McLaren.

– Jag tror att problemet är att när han var här för två år sedan körde han i ett av de bästa teamen, tillsammans med riktigt bra förare och en grym bil. Då fick han självförtroende av att vara ute och köra. Jag ska inte säga att det var så, men det känns som att det var lite underskattning från teamets (McLarens) sida efter det, att de kände att de kunde göra det på egen hand. Men så kommer de hit, och det är jäkligt svårt, liksom, säger Ericsson.

– Men visst är det ändå förvånande att det blev så här, jag trodde att de skulle vara starkare. Inte minst eftersom de kör med Chevrolet-motorn som varit starkare i kvaltrim än Honda på den här banan.

Det sistnämnda visade sig i söndagens avslutade kval, där de nio första platserna på startgriden fastställdes: Längst fram gjorde fyra bilar med Chevrolet-motor upp om pole position. Franske veteranen Simon Pagenaud tog förstaplatsen närmast före Ed Carpenter, Spencer Pigot och Ed Jones. Femteplacerade Colton Herta körde snabbaste bilen med Hondamotor, och den 19-årige amerikanen var enda nykomlingen som passerade sig bättre än Ericsson i kvalet.

Samtidigt som Alonso slogs ut lyckades Ericssons teamkompis James Hinchcliffe, som kraschade hårt under lördagen, säkra en av de tre sista platserna till racet.

De 33 förarna som kvalat in till racet skulle egentligen ha kört en två timmar och 45 minuter lång tidsträning på söndagseftermiddagen, men den ställdes in på grund av att förmiddagens regnskurar sköt upp den avslutande kvalomgången. Ericsson fick därmed ingen körning alls på söndagen, och nu återstår bara två timmar träning på måndagen och 1,5 timmar på fredagen före söndagens race.

Startfältet

Startfältet i Indy 500 nästa söndag: 1) Simon Pagenaud, 2) Ed Carpenter, 3) Spencer Pigot, 4) Ed Jones, 5) Colton Herta, 6) Will Power, 7) Sébastien Bourdais, 8) Josef Newgarden, 9) Alexander Rossi, 10) Marco Andretti, 11) Conor Daly, 12) Helio Castroneves, 13) Marcus Ericsson, 14) Takuma Sato, 15) James Davidson, 16) Tony Kaanan, 17) Graham Rahal, 18) Scott Dixon, 19) Oriol Servà, 20) Charlie Kimball, 21) JR Hildebrand, 22) Ryan Hunter-Reay, 23) Santino Ferucci, 24) Matheus Leist, 25) Jack Harvey, 26) Jordan King, 27) Ben Hanley, 28) Zach Veach, 29) Felix Rosenqvist, 30) Pippa Mann, 31) Sage Karam, 32) James Hinchcliffe, 33) Kyle Kaiser.

Utslagna: 34) Fernando Alonso, 35) Patricio O'Ward, 36) Max Chilton.