Här hyllas Marcus Ericsson i nya hemstaden – får egen gata: ”Ericsson boulevard”

”ERICSSON BLVD” (en förkortning för boulevard) står det på skylten som Marcus Ericsson själv, med hjälp av skylift, var med och satte upp på tisdagseftermiddagen, svensk tid. Alltihop förevigat både på hans egen och på teamet, Schmidt Peterson Motorsports, Instagramkonto.

Det är en gata i centrala Indianapolis som redan nu döps, tillfälligt, inför Indy 500 som körs den 26 maj. Tävlingen är en av bilsportvärldens allra största, och lockar hela idrottsvärldens största publik, och färgar Indianapolis under hela maj. Alla 36 förarna i tävlingen föräras med varsin gata under månaden fram till loppet. För Kumlakillen Marcus Ericsson blir just det kanske lite extra speciellt, eftersom han flyttat till just Indianapolis inför årets säsong, hans första i Indycarserien efter fem år i formel 1.

Den första officiella testdagen på Indy 500-banan, Indianapolis motor speedway, körs på onsdagen och direktsänds mellan 17.00 och midnatt, svensk tid. 29 förare kommer finnas på plats då, samtliga anmälda utom amerikanerna Sage Karam och Kyle Kaiser, britterna Pippa Mann, Ben Hanley och Jordan King, australiern James Davison, mexikanen Patricio O'Ward och den teamkamrat till Marcus Ericsson som ännu inte presenterats men som ryktas bli spanjoren Oriol Servia. Däremot kommer Ericsson, svenske kollegan Felix Rosenqvist och förre formel 1-världsmästaren Fernando Alonso finnas på plats.

Före Indy 500 körs ett Indycar-race på formel 1-banan som ligger i anslutning, lördagen den 11 maj. Kvalet till Indy 500 körs sedan 18–19 maj och själva racet alltså den 26 maj.