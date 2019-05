Marcus Ericsson har gjort sitt val – här är mjölken han vill dricka om han vinner Indy 500: ”Så man kan hinka i sig rejält”

Att vinnaren av Indy 500 serveras – och dricker – mjölk direkt efter målgång har blivit en av de mest klassiska bilderna från loppet.

Vad betydligt färre känner till är att alla förarna som kvalar in till loppet direkt får en lista i handen där de får välja vilken typ av mjölk de vill ha vid målgång. Marcus Ericsson har gjort sitt val.

– Jag valde skimmed milk (lättmjölk). Det var en jäkla lista med olika sorter, men jag tyckte att det lätt bra. Man vill ju ha något så att man kan hinka i sig rejält, säger Ericsson och skrattar.

– Först när de kom fram med listan och frågade trodde jag att de skämtade. Men man vänjer sig. Det är så många konstiga saker den här månaden, och om man frågar varför svarar de alltid: ”Det är tradition.” Man får aldrig något mer svar än så.

Traditionen med mjölk startades när Louis Meyer fångades på bild när han drack kärnmjölk i samband hans tredje seger i tävlingen, 1936. Mejeriindustrin såg potentialen och började sponsra tävlingen med segermjölk redan året därpå, och förutom ett uppehåll mellan 1947 och 1955 har det därefter alltid serverats mjölk till segraren i tävlingen.

Likt Vasaloppets kranskulla utses varje år två mjölkpersoner som får vakta en kylväska med mjölken på podiet under racet, och överräcka glasflaskan till vinnaren. De utses av Indianas mejeriförening, som sponsrar mjölktraditionen, och i år är det mjölkfarmaren Andrew Kuehnert och mejerichefen Jill Houin som kommer att fullfölja traditionen.

Förra året presenterade föreningen en lista på alla förares mjölkval, och då fanns tre varianter att välja på: 17 valde standardmjölk, tio mellanmjölk och bara fyra föredrog som Ericsson lättmjölk. Vinnaren Will Power var en av två förare som vägrade välja och skrev på lappen: ”Good with any kind of milk!” Så blev det också en hel del uppståndelse när han råkade hälla ut en stor del av mjölken över årets ”festivalprinsessa” Natalie Murdock (festivalprinsessor är en annan tradition i det här racet).

Ericsson startar från 13:e plats i söndagens race. Fyra förare har under årens lopp kört upp sig hela vägen från den startpositionen till segermjölken – men bara fyra nykomlingar har vunnit sedan mjölken introducerades 1936.