Marcus Ericsson om succéracet i Texas: ”Sjukaste jag varit med om – som två timmar i den värsta karusellen du åkt”

Marcus Ericsson, 28, har kört racingtävlingar över hela världen – men inget som riktigt liknar lördagskvällens 248 varv runt den 2,3 kilometer långa ovalen Texas Motor Speedway.

Det krävs rutin för att lyckas där. Racingen är så speciell att bara tre nykomlingar hade tagit topp sju-placeringar på banan de senaste tio åren – men Ericsson slog till med just en sjundeplats i helgens race. Dessutom med mersmak.

– Jag är jättenöjd med min insats. Jag har samma inställning på alla ovalrace i år: Mitt första mål är att ta målflagg, mitt andra är att vara topp tio. Det hade jag uppnått i Indy 500 om jag inte gjort min miss, och nu gjorde jag ett i stort sett felfritt race där jag klarade av alla moment, säger Ericsson till NA dagen efter racet.

Racet i Texas var alltså Kumlasonens andra på en oval i hela karriären, men helt olikt det första. Jättebanan i Indianapolis, där han debuterade, har fyra 90-graderskurvor med raksträckor mellan – den bara drygt hälften så långa banan i Fort Worth är riktigt ovalformad med två 180-graderskurvor och en svängd ”raksträcka”. Doseringen i kurvorna är också mycket högre i Texas.

– Det var mycket mer ”runt, runt” här, det kändes som att det svängde konstant i två timmar. Det är bland det sjukaste jag varit med om. Det blir en sådan fysisk påfrestning eftersom banan är så extremt bankad att man påverkas av sådana stora G-krafter konstant under väldigt lång tid. Jag var väldigt snurrig i huvudet efteråt. Men jag fick höra att de flesta förarna upplever den här typen av banor på samma sätt de första gångerna, innan kroppen vant sig, berättar Ericsson och fortsätter:

– Det är som två timmar i den värsta karusellen du åkt, det är sådana extrema krafter under så lång tid. I Indianapolis är det ändå två längre rakor där man kan slappna av och ta nya tag, här är det en väldigt mental och fysisk påfrestning hela tiden. Man ligger i 350 blås i två timmar, hjul mot hjul med andra ... Det är en unik känsla som är svår att beskriva. Samtidigt var det väldigt kul, väldigt häftigt, man fick en väldig adrenalinkick. Det var svårt att komma ned i varv när man skulle sova, man var helt speedad efteråt.

Ett annat problem är depåstoppen, där förarna först måste ned från en snittfart på 350 kilometer i timmen till 96 före en viss linje, och därefter förstås ska stanna helt. Under årets Indy 500 skedde fyra incidenter inne i depån – bland annat Ericssons uppmärksammade snurrning – och i Texas missbedömde veteranen Takuma Sato helt en inbromsning, fick sladd förbi sin egen depåbox och körde på en av sina mekaniker. Det gjorde att japanen, som hade varit i ledningen de första 60 varven från pole position, tappade allt och slutade på 15:e plats, tre varv efter täten.

– Depåstoppen är jättesvåra, för man blir fartblind. En sådan sak som jag gjorde i Indy 500 eller Sato gjorde nu ser ju så himla klantiga ut, men referenserna blir jättesvåra när man ligger i 350 kilometer i timmen i en halvtimme och sedan plötsligt ska ned i under 100. På en vanlig bana går det mer upp och ned i fart med hårnålar och chikaner, men så är det ju inte här, säger Ericsson.

Örebroföraren startade på 14:e plats efter att inte ha fått till motorinställningarna inför kvalet, men arbetade sig hela tiden uppåt i racet. Den sista placeringen tog han när han körde om superrutinerade fransmannen Sébastien Bourdais i samband med en omstart fem varv före mål.

Men det kunde ha slutat ännu lite bättre. I omstarten på 143 varvet låg Ericsson precis bakom blivande segraren Josef Newgarden, och med exakt samma strategi. Men den betydligt mer ovalrutinerade amerikanen, som är inne på sin åttonde säsong i Indycar, tog sig enklare förbi motståndarna ute på banan medan Ericsson fastnade i kön, både i kamp om placeringar och bakom varvade bilar.

– Jag ska erkänna att jag inte är den bästa omkörningsföraren på ovaler – än. Man måste tajma, komma rätt, bygga upp omkörningarna under flera varv. Jag lär mig hela tiden och tycker att jag gjorde några bra i går. Men Newgarden var snabbare, framför allt förbi de varvade bilarna, säger Ericsson.

– Till skillnad från andra serier, som formel 1, har vi ju inte blåflaggor som tvingar varvade förare att släppa förbi oss, så även de man varvar ligger och blockerar. Än så länge är det omöjligt för mig att ta mig förbi trafiken så snabbt som till exempel Newgarden Jag är inte där än. Men när jag fick fri luft var jag väldigt, väldigt snabb. Och jag är jättenöjd med insatsen, och teamet är supernöjt.

Varvet på ovalen tar bara 24–25 sekunder att köra, och bara åtta av 22 startande kom i mål på ledarvarvet. Svenskkollegan Felix Rosenqvist blev varvad under första halvan av loppet, och lyckades därefter aldrig ta sig tillbaka. Värnamoföraren slutade på tolfte plats.

I mål var Ericsson 3,9 sekunder bakom segrande Newgarden och mindre än 2,5 från att få kliva upp på pallen för andra racet i rad.

– Nu har jag det där momentumet som jag letat efter, både i mästerskapet och i mig själv, säger Ericsson som på två senaste tävlingarna klättrat från 21:a till 15:e plats i sammandraget.

Nu väntar en ledig helg innan det är dags för klassiska racerbanan Road America i Elkhart Lake, Wisconsin.

– Vi har möten med teamet tisdag–onsdag och så ska jag köra Road America i simulator på torsdag, men sedan får jag ledigt fredag–tisdag, och det ska bli skönt. Jag har inte haft en dag ledigt sedan den 1 maj, säger Ericsson.

Totalt återstår åtta deltävlingar, varav tre ovaler, av årets Indycar-säsong.

Alla topp sju-placeringar av nykomlingar på Texas Motor Speedway senaste tio åren

2019: 4) Santnio Ferrucci, 7) Marcus Ericsson.

2018: 4) Robert Wickens.

2015–2017: –

2014: 7) Mikhail Aleshin. 2012: 6) Simon Pagenaud.

2009–2013: -

Resultat och ställning

Indycar, deltävling 9 (DXC Technology 600), 598,67 kilometer: 1) Josef Newgraden, USA, Team Penske, 1.55.08,8666, 2) Alexander Rossi, do, Andretti Autosport, +0,8164, 3) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan Racing, +1,4928, 4) Santonio Ferrucci, do, Dale Coyne Racing, +1,7266, 5) Ryan Hunter-Reay, do, Andretti Autosport, +2,2019, 6) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, +2,8789, 7) Marcus Ericsson, Sverige, Schmidt Peterson Motorsports, +3,9271, 8) Sébsatien Bourdais, Frankrike, Dale Coyne Racing, +4,3306, 9) Will Power, Australien, Team Penske, ett varv, 10) Marco Andretti, USA, Andretti Autosport, ett varv, 11) Conor Daly, do, Carlin, ett varv, 12) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi Racing, två varv, 13) Ed Carpenter, USA, Ed Carpenter Racing, två varv, 14) Spencer Pigot, do, Ed Carpenter Racing, två varv, 15) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan Racing, tre varv, 16) Tony Kanaan, Brasilien, A. J. Foyt Enterprises, tre varv. Bröt: 17) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi Racing, 20 varv, 18) Colton Herta, USA, Harding Steinbrenner Racing, 20 varv, 19) James Hinchcliffe, Kanada, Schmidt Peterson Motorsports, 30 varv, 20) Zach Veach, USA, Andretti Autosport, 76 varv, 21) Charlie Kimball, do, Carlin, 162 varv, 22) Matheus Leist, Brasilien, A. J. Foyt Enterprises, 175 varv.

Ställningen efter 9 av 17 deltävlingar: 1) Newgraden, 367 poäng, 2) Rossi, 342, 3) Pagenaud, 319, 4) Dixon 278, 5) Sato 272, 6) Power, 254, 7) Hunter-Reay, 252, 8) Rahal, 211, 9) Ferrucci, 193, 10) Bourdais, 190, 11) Hinchcliffe, 190, 12) Rosenqvist, 181, 13) Pigot, 178, 14) Andretti, 167, 15) Ericsson, 166, 16) Herta, 158, 17) Kanaan, 147, 18) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Ed Carpenter Racing, 144, 19) Veach, 141, 20) Leist, 135, 21) Jack Harvey, Storbritannien, Schmidt Peterson Motorsports, 118, 22) Patricio O'Ward, Mexiko, Carlin, 102, 23) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, 102, 24) Carpenter, 82, 25) Daly, 59, 26) James Davison, Storbritannien, Dale Coyne Racing, 36, 27) Hélio Castroneves, 33, 28) Kimball, 32, 29) Ben Hanley, Storbritannien, DragonSpeed, 31, 30) Piappa Mann, do, Clauson-Marshall Racing, 28, 31) Kyle Kaiser, USA, Juncos Racing, 22, 32) Sage Karam, USA, Dreyer & Reinbold Racing, 22, 33) J. R. Hildebrand, do, do, 20, 34) Oriol Servià, Spanien, Schmidt Peterson Motorsports, 16, 35) Jordan King, Storbritannien, Rahal Letterman Lanigan Racing, 12, 36) Fernando Alonso, Spanien, McLaren, 0.