Marcus Ericssons känsla dagen efter historiska pallplatsen: ”En stor lättnad – har jobbat så länge i motvind”

Sent på söndagskvällen, svensk tid, skrev Marcus Ericsson svensk motorsporthistoria på stadsbanan i Detroit.

Andraplatsen i helgens andra Indycarrace gjorde Örebroföraren till den förste svensk på 16 år att ta en pallplats i någon av de stora formelbilsserierna – formel 1 eller Indycar – och för allra första gången fick han själv kliva upp på en prispall av den här digniteten. Ja, faktum är att podiumplaceringen var Ericssons första över huvud taget på 106 race och nästan sex år – sedan tredjeplatsen i GP2-racet i Abu Dhabi den 2 november 2013.

– Det var grymt, grymt häftigt att få ta målflagg som tvåa. Och att få kliva upp på pallen med Scott Dixon och Will Power, som är två av de bästa förarna någonsin i Indycar, var väldigt speciellt, säger Ericsson när NA ringer upp honom dagen efter.

Blev det mycket firande efteråt?

– Väldigt lite, faktiskt. När vi var klara med media och allt hoppade vi in i bilen och brände hem till Indianapolis. 4,5 timmes roadtrip i natten. Men Alex (Elgh, Marcus personlige tränare) fick köra, det kändes som jag hade kört nog för ett tag (skratt). Det var skönt att vakna i sin egen säng i morse.

Vilken var känslan när du vaknade, då?

– Först hade jag svårt att somna, det var svårt att komma ned i varv. Men när man vaknade ... Det är klart man känner en stor lättnad och ett stort ”äntligen”. Jag har jobbat så jäkla hårt och länge i motvind, på många sätt och vis.

– Jag menar: Dels det som hänt de senaste åren, det var tufft i formel 1 med det material jag hade. Och dels att komma till Indycar med höga förväntningar både från mig själv och utifrån, utan att riktigt kunna leverera. Det har sett bra ut många gånger, vi har haft farten, men varje gång har något gått fel. Att äntligen få en framgång, att kunna knyta ihop säcken och göra ett så grymt bra race ... Det var otroligt skönt.

Ericsson startade succéracet från tolfte position efter små misstag på båda sina snabbaste varv i kvalet, men var uppe på åttonde redan efter tredje kurvan – där han med stor skicklighet och lika mycket tur undvek en masskrasch där Patricio O'Ward, Tony Kanaan och Indy 500-vinnaren Simon Pagenaud gick åt.

– Det var karambolage åt alla håll och kanter. Jag fick mig en liten törn på höger bak, men lyckades tråckla mig igenom på ett perfekt sätt. Man måste ha lite tur i sådana lägen, när bilar snurrar och studsar åt alla håll och kanter, men de split-second-beslut jag tog blev rätt, säger Ericsson.

Ericsson gick in i depå redan på andra varvet, under gulflagg, och blev av med de ”röda” däcken som inte fungerade särskilt väl under helgen i Detroit men som enligt reglerna måste användas under minst ett racevarv. Även nästa stopp fick han ”gratis”, under gulflagg, efter att Sebastian Bourdais brakat in i baken på Spencer Pigot som var på väg in i depån.

Ut på 18:e varvet var Ericsson elva men plötsligt i en guldsits, med bara ett depåstopp kvar att göra och 52 varv till målflagg. Successivt jobbade han sig upp genom fältet, och förbi mållinjen för 45:e och 46:e gången var han för första gången i Indycarkarriären i ledningen.

Efter sista depåstoppet var Ericsson stabil tvåa bakom ledande Dixon, som tagit sig längst fram redan på andra varvet från sin sjätteplats i starten. Men niosekundersluckan till trean Will Power raderades i ett slag när Ericssons teamkompis James Hinchcliffes bil dog 15 varv före mål, och när Felix Rosenqvist gick in i muren och knäckte en stötdämpare rödflaggades racet för att startas om fyra varv före målflagg.

– När det var 20 varv kvar och jag låg och jagade Dixon så var tankarna att jag skulle försöka hota om segern. Min styrka har alltid varit att jag är bra på att hålla koll på däcken, så jag visste att jag skulle vara stark i slutet av racet. Men efter säkerhetsbilen för James problem så blev allt nollställt, och när det rödflaggades med fem varv kvar kom det lite tankar: ”Vad händer nu?”, erkänner Ericsson.

– Jag kände mig jäkligt säker på mig själv och bilen, jag hade farten. Det var lite nervös för var kurva tre, där det kan komma bilar långt bakifrån och chansa på att bromsa jättesent. Jag var rädd för att någon skulle köra in i mig. Men när jag väl hade tagit mig igenom den kurvan på första varven efter båda omstarterna så var det lugnt.

Vad tar du med dig från den här framgången?

– Otroligt mycket när det gäller självförtroende. Även om det var ett händelserikt race så var jag med där framme och hade bra fart. Under andra halvan hade jag press från några av de absolut bästa i den här serien, och det var aldrig några problem. Varje gång fältet trycktes ihop så ryckte jag ifrån igen, utökade, höll luckan: Jag visade att jag har farten som krävs.

– Teamet gjorde några starka, strategiska beslut och tog in mig på rätt ställen, och det var givetvis bra. Men hade jag inte haft farten hade det inte betytt någonting. Det var inte så att vi hade flyt med någon gulflagg och fick pallplatsen av en slump: Vi var där för att vi förtjänade det.

I lördagens race – helgen i Detroit är Indycarkalenderns enda med dubbla tävlingar – slutade Ericsson på 13:e plats efter att ha startat som 15:e. Det var första gången någonsin han körde en Indycarbil i regn. Josef Newgarden vann ett på grund av nederbörden förkortat race där 14 av 43 varv kördes bakom säkerhetsbil.

Natten mot lördag, svensk tid, väntar nytt race, på ovalen i Fort Worth, Texas.

Indycar: Detroits GP

Race ett: 1) Josef Newgraden, USA, Team Penske, 1.15.30,5932, 2) Alexander Rossi, do, Andretti Autosport, +0,8237, 3) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan Racing, +11,4760, 4) Felix Roseqnvist, Sverige, Chip Ganassi Racing, +11,8833, 5) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti Autosport, +12,2263 ... 13) Marcus Ericsson, Sverige, Schmidt Peterson Motorsports, +17,9085.

Race två: 1) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi Racing, 1.52.18,9365, 2) Ericsson +1,9419, 3) Will Power, Australien, Team Penske, +3,6570, 4) Hunter-Reay, +4,5238, 5) Rossi, +5,1877 ... 16) Rosenqvist, + sex varv.

Mästerskapet efter åtta av 17 deltävlingar: 1) Josef Newgarden, USA, 316 poäng, 2) Rossi, 301, 3) Simon Pagenaud, Frankrike, 291, 4) Dixon, 264, 5) Sato, 255 ... 11) Rosenqvist, 163, 17) Ericsson 139.