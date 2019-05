Raceingenjören försvarar Marcus Ericssons misstag: ”Väldigt lätt att göra det felet”

På tv-bilderna såg det förstås ut som ett nybörjarmisstag.

Med hans fem års erfarenhet av formel 1 i åtanke höjde många på ögonbrynen när Marcus Ericsson helt oprovocerat snurrade av och fick motorstopp på väg in i depån på det 137:e varvet av debuten i Indy 500.

Men Örebroförarens egen raceingenjör Blair Perschbacher försvarar sin förare och förklara vad som egentligen hände.

– Det är väldigt lätt att göra det felet. Det har hänt många förare här, framför allt nykomlingar som Marcus. Man ska ned från 370 kilometer i timmen till 96 och bromsarna är kalla. Det är en väldigt svår manöver som man måste sätta perfekt sex–sju gånger under racet. Det är faktiskt inget stort misstag utan lätt hänt, säger han till NA.

Indycars officiella sida har tidigare publicerat artiklar om hur svåra bilarna är att få ned i fart in i depåerna på de stora ovalerna, där farterna ofta är över 350 kilometer i timmen men där hastighetsbegränsningen i depågatan liksom på alla andra banor är 96 kilometer i timmen (alltså 60 miles i timmen).

Och fler förare hade svårt i depån under söndagens race: Trefaldige vinnaren Hélio Castroneves körde på James Davisons bil inne i depå, och både Will Power och Jordan King körde på sin egen depåpersonal. Alla tre bestraffades för incidenterna – och vad värre var tvingades Kings mekaniker Chris Minot köras till sjukhus med befarat benbrott.

Fram tills misstaget hade Ericsson fullföljt den plan som han och Perschbacher hade utarbetat tillsammans: Från sin 13:e startposition skulle Ericsson hålla sig kall, låta andra göra misstagen och åka med runt tionde position. Ericsson hade avancerat hela vägen till åttondeplatsen – och låg tillfälligt fyra eftersom fyra av toppförarna redan varit i depå för sina fjärde stopp – när han vek in och gjorde den ödesdigra tabben.

Eftersom det tog tid att få igång bilen igen tappade Ericsson två varv på täten, och var ute ur allt vad toppstrid hette när han väl var på banan igen. I stället fick han gå en strid mot Jordan King – som också blivit dubbelt varvad efter sin depåincident – om 23:e-platsen. Den vann Ericsson genom en omkörning direkt när det blev grönflagg på det 187:e av de 200 varven. Men mer gick inte att göra, teamkompisen Oriol Servià på 22:a-platsen var drygt ett varv framför.

– I det stora hela måste man se att Marcus gjorde ett väldigt bra race. Trots att han är nykomling körde han ett rent race ute på banan och var riktigt stark. Och när han gav sig ut igen så plockade han enkelt den enda bilen vi rejsade mot och tog den bästa slutplaceringen som var möjlig i det läget. Med tanke på att det var hans allra första ovallopp i karriären måste man säga att han gjorde ett jättebra race, säger Perschbacher och tillägger:

– Jag förstår att Marcus är väldigt besviken nu. Han låg åtta och hade en bil som var god för en topp tio-placering. Och är man med så långt framme vet man aldrig vad som kan hända i slutet ... Det kan man vara besviken över. Men när han väl får smälta det här kommer han förstå hur bra han gjort det hela månaden. Allt han lärt sig, hur han utvecklats under träningarna, kvalet som var jättebra, och hur han hjälpt oss ställa in en bil som var så här bra i dag. Han gjorde ett litet misstag, men det ska inte skymma allt det andra.

I Indycar finns ingen tid att sörja: Redan nästa helg väntar dubbla tävlingar i Detroit – race både lördag och söndag. Och lördagen därpå, den 8 juni, är det dags för nästa ovalrace, på Texas Motor Speedway med sina hårt doserade kurvor.

– Vi ska låta Marcus deppa lite nu, sedan är det bara att lägga det bakom sig och ta sig an stadsbanan i Detroit nästa vecka. Det är också en ny bana för Marcus, men en typ han är betydligt mer van vid än den här ovalen. Jag tror att han kommer att studsa tillbaka då, säger Perschbacher.

Indy 500

Resultat: 1) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 2.50.39,2797, 2) Alexander Rossi, USA, Andretti Autosport, +0,2086, 3) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,3413, 4) Josef Newgarden, USA, Team Penske, +0,8979, 5) Will Power, Australien, do, +1,6173, 6) Ed Carpenter, USA, Ed Carpenter Racing, +1,9790, 7) Santino Ferrucci, do, Dale Coyne Racing, +2,8055, 8) Ryan Hunter-Reay, do, Andretti Autosport, +4,0198, 9) Tony Kanaan, Brasilien, A.J. Foyt Enterprises, +4,7708 10) Conor Daly, USA, Andretti Autosport, +5,3459, 11) James Hinchcliffe, Kanada, Schmidt Peterson Motorsport, +5,4821, 12) James Davison, Australien, Dale Coyne Racing, 6,2250, 13) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Ed Carpenter Racing, +7,5500, 14) Spencer Pigot, USA, do, +8,5566, 15) Matheus Leist, Brasilien, A.J. Foyt Enterprises, +10,4153, 16) Pippa Mann, Storbritannien, Clausson-Marshall Racing, +12,9803, 17) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi Racing, +14,7595, 18) Hélio Castroneves, Brasilien, Team Penske, ett varv, 19) Sage Karam, USA, Dreyer & Reinbold Racing, ett varv, 20) J.R. Hildebrand, do, do, ett varv, 21) Jack Harvey, Storbritannien, Schmidt Peterson Motorsports, ett varv, 22) Oriol Servià, Spanien, do, ett varv, 23) Marcus Ericsson, Sverige, do, två varv, 24) Jordan King, Storbritannien, Rahal Letterman Lanigan Racing, två varv, 25) Charlie Kimball, USA, Carlin, fyra varv, 26) Marco Andretti, do, Andretti Autosport, fem varv. Bröt: 27) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan Racing, 28) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi Racing, 29) Zach Veach, USA, Andretti Autosport, 30) Sébastien Bourdais, Frankrike, Dale Coyne Racing, 31) Kyle Kaiser, USA, Juncos Racing, 32) Ben Hanley, Storbritannien, DragonSpeed, 33) Colton Herta, USA, Harding Steinbrenner Racing.

Ställning efter sex av 17 deltävlingar: 1) Pagenaud 250 poäng, 2) Newgarden 249, 3) Rossi 228, 4) Sato 203, 5) Dixon 203, 6) Power 184, 7) Hunter-Reay 157, 8) Hinchcliffe 145, 9) Pigot 133, 10) Ferrucci 129, 11) Bourdais 124, 12) Rahal 123, 13) Harvey 118, 14) Jones 118, 15) Rosenqvist 117, 16) Herta 110, 17) Kanaan 110, 18) Leist 108, 19) Andretti 105, 20) Veach 83, 21) Ericsson 81, 22) Patricio O'Ward, Mexiko, Carlin, 67, 23) Carpenter 65, 24) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, 59, 25) Daly 40, 26) Davison 36, 27) Castroneves 33, 28) Hanley 31, 29) Mann 28, 30) Kimball 23, 31) Kaiser 22, 32) Karam 22, 33) Hildebrand 20, 34) Servià 16, 35) King 12, 36) Fernando Alonso, Spanien, McLaren, 0.