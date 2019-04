Richard Göransson gör debut som Indycarexpert i tv: ”Marcus ska vara där framme och kriga konstant”

LÄS OCKSÅ: Marcus Ericsson tror på toppresultat i helgen – trots att han aldrig kört i Alabama: ”Sådana banor jag alltid trivts väldigt bra på”

Han har vunnit fem STCC-titlar, blivit Europamästare i både standardbil och formel Ford, tagit en andraplats i Nürburgrings 24-timmarslopp och kört VM i båda rally och rallycross. Bland mycket annat.

Men bakom mikrofonen har Richard Göransson, 40, betydligt mindre rutin än bakom ratten. Förutom något inhopp som expertkommentator bredvid Stefan Klemetz under STCC-sändningarna i fjol är han helt grön.

Men på söndag kväll kommer örebroaren, som numera äger och driver Gelleråsens racerbana utanför Karlskoga, vara bisittare till Janne Blomqvist i Viasats sändning från Indycarloppet i Birmingham, Alabama.

– Det blir kul. Jag har hunnit läsa på en del, men det finns hur mycket som helst egentligen, säger han tre dagar före debuten.

Under de två första tävlingshelgerna har Göranssons gamle kollega Fredrik Ekblom, som också han är örebroare, varit expert i Viasat. Han får vila nu, och tanken är att de båda ska fortsätta alternera under säsongen. Göransson har följt de två första racen från tv-soffan, och har förstås specialstuderat de båda svenskarna nykomlingarna Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist.

– Båda har gjort ett bra jobb, får man säga. Felix har fått lite mer medial utdelning eftersom han gjorde en så bra förstahelg i Saint Petersburg, syntes mycket i tv-rutan och tog sig i mål på en bra plats. Marcus gjorde ett bra race där, underifrån, innan det blev haveri (kylaren gick sönder), säger Göransson och fortsätter:

– Senaste helgen led jag med Marcus som gjorde ett riktigt bra race med en bra strategi, men sedan blev det pannkaka (han blev bestraffad för ett misstag som teamet gjorde i depån och tvingades släppa 14 bilar förbi sig). Det var lite synd. Felix hade det lite tyngre, fick inte ihop det och kraschade. Men de har gjort ett schysst jobb överlag.

Vilka förväntningar ska man ha på dem?

– Det är ett nytt mästerskap för båda, nya banor varje gång. Mycket nytt att lära för båda, ett annorlunda tänk, annorlunda regler, mycket att suga in. Det är väldigt svårt att gå in och vinna mästerskapet under debutåret, det är det nog ingen som förväntar sig. Men Felix och Marcus ska vara där framme och kriga konstant, och pallplatser kommer nog båda ta.

Helgens race, som körs på den tekniska banan Barber motorsport park i Alabama, startar vid 23-tiden svensk tid. Göransson ser ingen given favorit på förhand, även om Penskes mästerskapsledande Josef Newgarden vunnit tre av de fyra senaste racen på banan i Birmingham, bland annat fjolårets tävling, som bröts på grund av regn och körds klart på måndagen.

– Min generella känsla efter två helger är att det är väldigt öppet, vem som helst kan vinna. Det syns tydligt att de stora teamen – Penske, Chip Ganassi och Andretti – alltid är med där uppe och Colton Herta som vann senast ska man inte räkna bort, han har varit snabb hela tiden, säger han.

Racehelgen i Alabama inleds med två tidsträningar på fredagen, och kvalet startar 21.45 på lördagen. NA direktrapporterar som vanligt racet på söndagskvällen.

Ställningen efter två av 17 race: 1) Josef Newgarden, USA, Team Penske, 93 poäng, 2) Colton Herta, do, Harding Steinbrenner Racing, 75, 3) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi Racing, 57, 4) Alexander Rossi, USA, Andretti Autosport, 53, 5) Graham Rahal, do, Rahal Letterman Lanigan Racing, 50 ... 10) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi Racing, 40, 19) Marcus Ericsson, do, Schmidt Peterson Motorsports, 25.