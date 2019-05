Succé för Ericsson i kvalet – när svenskkollegan tog pole position

Läs mer: Ericsson sjätte snabbast i nytt test – och nära lösning på kvalproblemen: ”Då kommer vi ställa till mycket bekymmer för de andra ...”

Den femte deltävlingen av årets Indycar körs på den tidigare formel 1-banan i Indianapolis, en banan som Ericsson tidigare har uttryckt att han gillar på grund av Europakänslan. Och det märktes under fredagskvällens kval.

Under andra tidsträningen lyckades Marcus köra in på den nionde snabbaste tiden och det var bara starten för Indycarföraren från Kumla. Han slog sedan till med en tredjeplats i sin grupp i den första kvalomgången och lyckades ta sig vidare till topp tolv för första gången sedan han anslöt till Indycar från formel 1 inför årets säsong.

Sedan tog det stopp för svensken som slutade på nionde plats i andra rundan och därmed också får starta på en niondeplats, i femte led, i lördagens lopp som precis som vanligt direktrapporteras på na.se.

Ericsson missade att ta sig vidare till topp sex med mindre än åtta hundradelar. Noterbart är också att alla förare förbättrade sin tid under sista varvet, utom just Ericsson.

– Ska man ta sig med någonting positivt från det här kvalet så kommer Marcus Ericsson starta på en betydligt bättre position än han har gjort tidigare, säger Robin Nilsson i Viasats sändning.

Det ser ut som att det kan bli en del regnskurar under morgondagens lopp vilket kan leda till mer chansartad körning – hur det påverkar Ericsson återstår att se.

Marcus teamkompis James Hinchcliffe lyckades inte alls i kvalet och tvingas starta från 18:e position.

Desto bättre gick det för Felix Rosenqvist som är den andra svensken i Indycar och som vann hela kvalet och kommer få starta i pole position. Med väldigt små marginaler slog han tvåan, teamkompisen Scott Dixon. Två hundradelar skiljde mellan de båda.

– Det har varit en riktigt bra dag, startade stabil. De första två varven kändes sådär men sista varven tänkte jag bara att, det här kan gå, säger Felix i sändningen på Viasat.

Rosenqvist blir nu den första svensken att starta i pole position seden Kenny Bräck gjorde det 2002.

Kvalresultatet

1) Felix Rosenqvist, Sverige, Chip Ganassi Racing, 2) Scott Dixon, Nya Zeeland, do, 3) Jack Harvey, Storbritannien, Schmidt Peterson Motorsports, 4) Colton Herta, USA, Harding Steinbrenner Racing, 5) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Ed Carpenter Racing, 6) Will Power, Australien, Team Penske, 7) Graham Rahal, USA, Rahal Letterman Lanigan Racing, 8) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 9) Marcus Ericsson, Sverige, Schmidt Peterson Motorsports, 10) Sébastien Bourdais, Frankrike, Dale Coyne Racing, 11) Takuma Sato, Japan, Rahal Letterman Lanigan Racing, 12) Spencer Pigot, USA, Ed Carpenter Racing, 13) Josef Newgarden, do, Team Penske, 14) Santino Ferucci, do, Dale Coyne Racing, 15) Helio Castroneves, Brasilien, Team Penske, 16) Ryan Hunter-Reay, USA, Andetti Autosport, 17) Alexander Rossi, do, do, 18) James Hinchcliffe, Kanada, Schmidt Peterson Motorsports, 19) Patricio O'Ward, Mexiko, Carlin Racing, 20) Zach Veach, USA, Andretti, Autosport, 21) Matheus Leist, Brasilien, A. J. Foyt Enterprises, 22) Max Chilton, Storbritannien, Carlin Racing, 23) Marco Andretti, USA, Andretti Herta Autopsport, 24) Tony Kanaan, Brasilien, A. J. Foyt Enterprises.