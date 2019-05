Uppgifter: McLaren ville köpa startplats åt Alonso i Indy 500 – i Ericssons team

Dubble formel 1-världsmästaren Fernando Alonso misslyckades att kvala in till Indy 500 med minsta möjliga marginal. I lördagens jakt på topp 30 var han efter fem kvalförsök 31:a, tre hundradelar bakom Pippa Mann, och i söndagens kamp om de tre sista startplatserna slutade han fyra, 13 tusendelar bakom Kyle Kaiser.

Ett fiasko som bland annat ledde att chefen för McLarens Indycarprojekt, Bob Fernley, fick sparken redan på söndagskvällen.

Men McLarenteamets kamp för att få in Alonso i racet slutade inte där. Enligt tävlingens regler är det nämligen bilarna och inte förarna som kvalificeras till racet, och ett team kan alltså välja att byta ut en förare mellan kval och race. Enligt nyhetsbyrån AP:s uppgifter tog McLaren därför kontakt med flera olika team för att försöka köpa in Alonso i racet i en annan bil, och närmast till hands lär Oriol Serviàs bil, som är inkvalad på plats 19, ha varit. Hade den affären gått i lås hade Alonso alltså blivit teamkompis med Marcus Ericsson i Schmidt Peterson Motorsports på söndag, men Alonso hade fått start sist eftersom reglerna föreskriver det vid förarbyte.

Till sist ska affären alltså ha fallit på att Alonso inte ville köpa ut en annan förare, som rättmätigt kvalificerat sig för loppet, vilket McLarens vd Zak Brown bekräftar för AP.

– Fernando har inte gjort några misstag och borde vara med i racet, och vi har också en hel del sponsorer som vill vara med i racet. Så, ska vi köpa en plats åt honom? Nej, för han sa: ”Jag vet vad som krävs för att kvala in till det här racet, och det känns inte rätt att ta ifrån en annan förare vad han har förtjänat. Det finns mycket stolthet i Fernand och McLaren, säger Brown till nyhetsbyrån.

På den officiella presskonferensen efter kvalet, där NA var på plats, fick McLarens spordirektör Gil de Ferran frågor om teamet tänkt köpa en plats. Då svarade han bara:

– Vi kommer inte att göra det. Vi vill förtjäna vår plats i startfältet.

Experter på plats kallar Alonsos och McLarens misslyckande för det största fiaskot i tävlingen sedan Penske-teamet misslyckaes att kvala in storförarna Al Unser Jr och Emerson Fittipaldi 1995.

Att köpa sig in i racet är ovanligt men inte unikt. Till exempel köpte Andretti Autosport 2011 in Ryan Hunter-Reay, som slutat 34:a i kvalet, i den bil Bruno Junqueira kvalat in åt A. J. Foyt Enterprises.