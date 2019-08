Inför Blodomloppet – så akut är bristen på blodgrupper i länet: ”Det brukar stabilisera sig efter sommaren”

Malin Joelsson är biträdande driftschef på GeBlod i Örebro län. Hon säger att blodlagret brukar sjunka under sommaren.

– Vi är igång igen, det brukar stabilisera sig efter sommaren och nu har vi båda blodbussarna ute i länet också så det kommer in blod, säger hon.

Samtidigt uppmanar hon de som är redan är blodgivare att höra av sig.

– Vi har många lediga tider, och det kan ju hända saker snabbt i samhället. Vi kan få in någon som drar mycket blod, eller många som behöver blod, säger hon.

Det är inte bara Örebroare som kan ta del av blodet som ges i länet.

– Vi samarbetar dels i länet, men vi hjälper också andra län om det behövs, säger hon.

Under Blodomloppet kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig som blodgivare.

– Jag ser ingen oro för oss just nu, när jag vet vad som är på väg in. Vi siktar på att tappa ungefär 250 påsar per vecka, säger Malin Joelsson.

Det nya namnet för blodgivningen i Region Örebro län heter sedan januari i år GeBlod. Information om hur behovet av blod ser ut i realtid, och hur man blir blodgivare finns på geblod.nu.

0+ Låg: Behovet av blod i denna blodgrupp är stort. Påfyllning behövs inom de närmaste dagarna.

Antal 127 enheter.

Önskat antal: 160 enheter.

0- Låg: Behovet av blod i denna blodgrupp är stort. Påfyllning behövs inom de närmaste dagarna.

Antal: 58 enheter.

Önskat antal: 72 enheter.

A+ Ok: Nivån i denna blodgrupp räcker för att fylla behovet just idag. Men situationen kan förändras fort.

Antal: 169 enheter.

Önskat antal: 160 enheter.

A- Låg: Behovet av blod i denna blodgrupp är stort. Påfyllning behövs inom de närmaste dagarna.

Antal: 45 enheter.

Önskat antal: 57 enheter.

B+ Låg: Behovet av blod i denna blodgrupp är stort. Påfyllning behövs inom de närmaste dagarna.

Antal: 26 enheter.

Önskat antal: 39 enheter.

B- Ok: Nivån i denna blodgrupp räcker för att fylla behovet just idag. Men situationen kan förändras fort.

Antal: 13 enheter.

Önskat antal: 11 enheter.

AB+ Låg: Behovet av blod i denna blodgrupp är stort. Påfyllning behövs inom de närmaste dagarna.

Antal: 8 enheter.

Önskat antal: 12 enheter.

AB- Akut: Akut brist på denna blodgrupp. Den behöver fyllas på omedelbart. Kom till Blodcentralen redan idag.

Antal: 2 enheter.

Önskat antal: 7 enheter.

För att kunna ge blod måste du uppfylla dessa krav:

►Är 18-60 år.

►Är frisk.

►Väger minst 50 kilo.

►Har giltig ID-handling.

►Förstår och talar svenska.

►Har svenskt personnummer.