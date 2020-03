Inga Fake News från Verdandi

Socialdemokraterna i Vuxam och Karl-Bertil Persson skriver i NA 21 februari att jag tänjer på sanningen och kommer med Fake News. Frågar mig lite förundrat vem det är som gör det, jag gör det inte.

Kommunfullmäktige i Örebro beslutade den 29 januari att ta bort tillägget för de som levt längre än sex månader på försörjningsstöd. Vilket i verkligheten betyder att familjer får 400 kr och ensamstående 200 kronor mindre att leva på per månad. Riksnormen infördes som ett golv som kommuner inte skulle kunna gå under men med en rättighet att gå över. Örebro kommun beslutade att komplettera upp riksnormen med ett högre belopp för barn, samt ett tillägg för de med försörjningsstöd över 6 månader. Som jag uppfattat det så har Örebro kommuns norm för försörjningsstöd varit konstruerat på detta sätt, och då kan det inte vara några Fake News att fullmäktiges beslut är en neddragning för enskilda.

Risken är nu stor att det kan bli fler individuella ansökningar för behov som inte täcks inom normen ...

I fullmäktigedebatten framförde också socialdemokrater att när den kommunala ekonomin blev bättre skulle tillägget återinföras. Dessutom uppfattar troligtvis inte de som söker försörjningsstöd olika konstruktioner med riksnorm och olika tillägg, utan vad de faktiskt får ut i pengar. Risken är nu stor att det kan bli fler individuella ansökningar för behov som inte täcks inom normen, vilket kommer leda till ökad byråkrati och handläggning samt eventuella överklagningar till förvaltningsrätten.

Piskans politik ska tydligen gälla, när man tror att fler kommer i arbete efter detta beslut, vilket troligtvis inte ger något resultat, eftersom de som lever länge på försörjningsstöd ofta har en komplex livssituation. Det borde ses som ett misslyckande för vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att man inte klarat sitt uppdrag att stödja dessa personer att komma in i de insatser som nämnden sedan lång tid haft ansvar för. De som har behov av försörjningsstöd långvarigt har stora svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden och behöver troligtvis olika former av anpassade arbeten.

Det blir nu upp till nämnden att göra omfattande insatser för att dessa personer ska komma i arbete. Örebro kommun kanske kan gå före och skapa arbetstillfällen, anställa några av dem i egen verksamhet, eller träffa avtal med de som är leverantörer till kommunal verksamhet så att fler kommer till egen försörjning.

Karl-Bertil, du och din nämnd är varmt välkommen till oss i Verdandi för att träffa några av dem som genom ert beslut fått mindre pengar att leva på varje månad.

Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin

ordförande Verdandi Örebro