Ingen besparing att avstå jouren på Lindesbergs lasarett

Enligt Regionledningens första påstående, innan journedstängningen, så skulle journedstängningen medföra en besparing med 3 miljoner per år.

PRO Lindesberg och Företagarna blev lovade ett utredningsresultat efter sex månaders nedstängning. Den sexmånaders utredningstiden utgick 31 mars 2021. I dag skriver vi 25 maj 2021, ännu inget utredningsresultat.

Var hittar vi besparingen på tre miljoner?

Våra uppgifter talar om något helt annat. Det är ett snitt på tre extra ambulansresor per dygn från Lindesbergs lasarett till USÖ vilket medför 900 ambulansmil extra per månad. 900 mil per månad ger på årsbasis 10 800 extra ambulansmil.

En ambulansmil kostar 960 kr x 10 800 mil en kostnad per år 10 368000 kr.

Återresan till Lindesberg sker i de flesta fall utan patient i ambulansen.

Patienten skall efter behandling på USÖ åter till Lindesberg , återresan sker i regel med taxi eller med sjukresor , den kostnaden är cirka halva kostnaden av en ambulansmil = 480 kr per mil. Det ger i sin tur en kostnad på 5 184 000 kr.

Tillsammans en extra reskostnad på 15 552 000 kr.

Var hittar vi besparingen på tre miljoner?

Kostnaden för onödiga långa resor i ambulansen med värk och smärtor går ej att räkna i pengar.

Journedstängningen medför inte att patienternas hälsotillstånd förbättras. Det saknas statistik för resor med egen bil från hemmet direkt till USÖ. Tillkommer gör onödigt avgasutsläpp i naturen och onödigt vägslitage.

Eventuellt måste ytterligare en ambulans inköpas, den kostnaden tillkommer.

Den 19 maj 2021 offentliggjorde media beslutet om en Rekordbudget för region Örebro län. Där gick att läsa om nio (9) punkter där pengar skall satsas. En av dessa punkter var : En förstärkning av nära akutsjukvård.

Budgeten skall fördelas över hela regionen.

Akutsjukvården för norra regiondelen är ju journedstängd mellan 21.00 och 07.30.

Då utgår vi ifrån att beslutet innebär : En förstärkt nära akutsjukvård nattetid även på Lindesbergs lasarett?

Om Regionledningen väljer att besvara oss på sedvanligt sätt, det vill säga med tystnad, i så fall bekräftar ni därmed ovanstående.

Reidar Johansson

ordförande PRO Lindesberg

Peter Larsson

Företagarna

Jerry Elvin

sekreterare PRO Lindesberg

Lars Idstam

SPF-Seniorerna Lindesberg