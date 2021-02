Ingen bussfärd utan biljett

Betala via app, via mobil, via kort är mantran som råder. Så ock när man ska åka buss. Men, vad händer när systemen fallerar? Hur ska man betala sin bussbiljett när internetbankerna inte fungerar? Om det inte går att betala för sin resa – får man kliva på bussen ändå? Och vad händer om det blir kontroll? Vad har kontrollanterna för riktlinjer? Frågorna är många och väldigt aktuella efter bankstrulet i veckan, men på länstrafikens hemsida finns inga svar att få.

Systemen med att betala via app eller kort är extra sårbara då det vid ytterst få hållplatser finns ombud där man kan köpa en biljett, en bussbiljett som då blir dyrare än en köpt i appen. Så, får man kliva på bussen när inte internetbankerna fungerar?

”Bussåkare?”

Örebro

Svar direkt:

Vad bra att du hör av dig till oss med dina funderingar. Enligt våra resevillkor ska en biljett i appen vara köpt innan ombordstigning för att vara giltig.

Förekommer det driftstörningar hos banken eller Swish behöver resenären undersöka vilka andra betalsätt som finns, exempelvis besöka ett försäljningsombud eller betala med ett Resekort med reskassa. Våra biljettkontrollanter har tydliga riktlinjer att följa och en giltig biljett ska kunna uppvisas vid kontroll. Vid inkomna synpunkter om utfärdad tilläggsavgift utreds de från fall till fall.

Fredrik Eliasson

kollektivtrafikchef Länstrafiken