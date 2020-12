Ingen misstänkt efter våldtäkt nära kyrka – polisen jobbar vidare

– Vi jobbar vidare med förhör och teknisk undersökning, säger polisens presstalesperson Mats Öhman under fredagen.

Det var under onsdagskvällen som polisen fick in ärendet efter att en kvinna kom in till akuten på USÖ och uppgav att hon blivit våldtagen. Polisens tekniker jobbade under torsdagsmorgonen och förmiddagen på platsen och hade spärrat av ett område mellan Mikaelkyrkan och E18/E20.

– Vi utför utrednings och spaningsarbete, ingen misstänkt, säger Mats Öhman.

Mer information än så kan han inte lämna i ärendet.