Ingen ny ÖSK-succé mot Djurgården – föll efter tafatt insats

ÖSK tog emot tabelltrean Djurgården hemma på Behrn arena. Med kvarten spelad kom det ett långt inkast från bortalaget som studsade fram till Haris Radetinac. Mittfältaren drog till på volley men bollen gick ett par decimeter över ribban.

Sen hettade det till mellan Radetinac och Michael Almebäck när den förstnämnde åkte omkull i straffområdet men domare Nyberg friade. ÖSK försökte sätta lite press, Djurgården tog sig igenom men inget av lagen lyckades skapa några målchanser under den första halvtimmen.

I den 38: minuten slog Aslak Witry ett inlägg som gick mellan benen på Emmanuel Banda som annars hade haft öppet mål. Djurgården lyckade skapa ett tryck mot ÖSK-målet med fem minuter kvar och de fick även utdelning. I den första halvlekens sista ordinarie minut nådde Banda högst på en hörna vid den främre stolpen, 1–0 till Djurgården. Målskytten var sedan nära att utöka direkt efter när Oscar Jansson kom ut och Banda testade en lobb – precis över ribban den gången.

När den andra halvleken startade fick Nahir Besara två frisparksförsök i jakten på kvitteringen. Den första rakt i muren och den andra träffade utsidan av stolpen. Blev det en rejäl anstormning från bortalaget. Först efter en misslyckad passning från Jansson, sen kom Jonathan Ring i bra läge och Banda testade från distans.

Men det var inbytte Nicklas Bärkroth i Djurgården som hittade in med bollen i målet. På en frisparksretur slog han till på halvvolley, bollen styrdes Gerzic som ställde Jansson och det var 2–0 till gästerna. Sen slog nästa inhoppare till. Edward Chilufya rundade Almebäck, ställdes fri mot Jansson och rullade in 3–0. Det blev också matchens sista mål.

Matchfakta

ÖSK–Djurgårdens IF 0–3 (0–1)

Mål: 0–1 (45) Emmanuel Banda, 0–2 (83) Nicklas Bärkroth, 0–3 (90) Edward Chilufya.

Varningar, ÖSK: Agon Mehmeti. DIF: Elliot Käck.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Albin Granlund (ut 86), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Kevin Wright– Dennis Collander (ut 58), Nordin Gerzic (K) (ut 90+1) – David Seger (ut 58), Nahir Besara, Robin Book (ut 58) – Jake Larsson.

Avbytare: Jake McGuire (mv), Benjamin Hjertstrand (in 58), Agon Mehmeti (in 58), Martin Broberg (in 58), Niclas Bergmark (in 90+1), Daniel Björkman, Hussein Ali (in 86).

Djurgården (4–2–3–1): PK Bråtveit – Aslak Fonn Vitry, Jacob Une Larsson (ut 67), Jesper Nyholm, Jonathan Augustinsson (ut 45) – Curtis Edwards, Jesper Karlström (K) – Jonathan Ring (ut 67), Emmanuel Banda (ut 80), Haris Radetinac – Kalle Holmberg (ut 74).

Avbytare: Tommi Vaiho (mv), Elliot Käck (in 45), Kevin Walker, Edward Chilufya (in 80), Nicklas Bärkroth (in 67), Emir Kujovic (in 74), Erik Berg (in 67).