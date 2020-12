Ingen sång när Lions ordnar årets julblommor

NA berättade tidigare i höstas om hur hårt Lions club drabbats av covidpandemin. De arrangemang som drar in mest pengar till föreningen, vår- och höstmarknaden, har fått ställas in. Utan pengar i kassan fick årets stipendieutdelning ställas in och i dagarna kom det officiella beskedet att Luciakonserten i Kumla kyrka i samarbete med kulturskolan och Svenska kyrkan ställs in.

"Det är beklagligt eftersom det är en efterlängtad och välbesökt aktivitet i en mörk tid," skriver Svenerik Blom, sekreterare i Lions i ett pressutskick.

Anledningen är restriktionerna vid publika och offentliga evenemang och hur smittläget ser ut i Kumla och närområdet just nu.

Det har också rått stor ovisshet kring en annan Lionstradition: utdelningen av blommor till de som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden, som hår pågått sedan mitten av 1970-talet.

Vanligtvis sker det i samband med att Kumlas lucia besöker boendena. Av coronaskäl blir något sådant Luciatåg inte av i år. Det fanns också en stor osäkerhet om pengarna i Lions kassa skulle räcka till inköp av de 300 blommor som brukar delas ut.

"Nu kommer den aktiviteten lyckligtvis att kunna genomföras tack vare ett samarbete med Ica Profilen" skriver Svenerik Blom.

Utdelningen sker på ett lite annorlunda sätt i år. Den kommer inte åtföljas av skönsång och tärnor utan i mitten av månaden distribueras blommorna ut till entrén vid kommunens äldreboenden. Med personalens hjälp får varje boende en blomma och en julhälsning.