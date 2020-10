Inhopparen fixade poäng för Kif – borta mot serieledande Göteborg

Kif Örebro åkte ner för att möta serieledande Göteborg på bortaplan. Kif som försöker haka av sig ifrån bottenlagen och Göteborg är mitt i jakten på ett SM-guld.

Det var också serieledarna som tog tag i taktpinnen direkt och med halvtimmen spelad vräkte Pauline Hammarlund sig fram i straffområdet och nickade in 1–0 med kraft från nära håll.

Hemmalaget fortsatte sedan att styra stora delar av matchen. I den 65:e minuten hade dock Karin Lundin ett jätteläge att kvittera efter att Emma Östlund skarvat in en boll i straffområdet. Lundin friställd med Jennifer Falk i hemmamålet men skottet mitt på målvakten.

Göteborg hade sedan ett par farliga målchanser för att utöka ledningen. Men istället var det Kif som gjorde matchens nästa mål.

Cali Farquharson byttes in i den 74:e minuten, ett byte som snabbt gav utdelning. Elli Pikkujämsä skickade in bollen i straffområdet där Farquharson lyckades pricka in 1–1 i den 79:e minuten. Första gången som Falk släppte in ett mål efter fem raka nollor.

Göteborg fortsatte dock att skapa målchanser. På nytt nådde Hammarlund högst på en hörna med fem minuter kvar, den gången smet bollen utanför stolpen. Kort därefter stod Moa Öhman för ett jätteräddning. Sedan slängde sig Natalia Kuikka fram men även hennes nickförsök gick förbi stolpen.

Mer än så blev det inte och Kif räddade en viktig poäng på bortaplan. Närmast väntar bottenlaget Umeå på hemmaplan.

Kopparbergs/Göteborg FC–Kif Örebro 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (29) Pauline Hammarlund, 1–1 (79) Cali Farquharson.

Varningar, Göteborg: – Kif: Emma Östlund.

Skott: 18–6

Domare: Pernilla Larsson

Publik: 50

Kif Örebro

Moa Öhman – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Elli Pikkujämsä – Nathalie Hoff Persson, Freja Olofsson, Ellen Karlsson, Nellie Lilja, Lindsay Agnew – Karin Lundin, Frida Skogman (ut 74)

Ersättare: Mimmi Paulsson-Febo (mv-res), Ida Lilja, Cali Farquharson (in 74), Elin Bengtsson, Emilia Pelgander, Elin Lindbäck