Inom politiken tillhörde de olika partier – här är Anders Svärds minnesord om S-kollegan: ”Jag högaktade Ingemar”

Ingemar Karlsson var en entusiastisk och viljestark politiker. Han visste vad han ville åstadkomma. Han hade också en mycket stark förankring i sitt parti socialdemokraterna. Ingemar var lätt att umgås med även utanför alla sammanträdesrum. Han kunde utantill en lång rad sånger skrivna av Evert Taube och andra av våra uppskattade skalder.

Under åren som gått har jag haft förmånen att samarbeta med Ingemar i huvudsak under två perioder. Först i Länstrafikens styrelse och dess presidium där han var ordförande och under senare år i Regionförbundets revision där jag var ordförande och Ingemar en mycket klok och debattglad ledamot

Mycket uppskattande ord har skrivits till minne av Ingemar av en rad av hans partikamrater. Jag skulle kunna begränsa mitt inlägg till ett allmänt instämmande, men det är särskilt en egenskap jag vill peka på och som jag högaktade Ingemar för och det var hans strävan att få med så många som möjligt kring beslut som skulle fattas. Även vid tillfällen då S hade egen majoritet och kortsiktigt kunde fatta beslut utan att fråga andra.

Min mening är att det var den fasta förankringen i det egna partiets ideologi som gjorde att Ingemar även vågade lyssna på andras åsikter. Han menade att det var av stor betydelse att fler partier stod bakom viktiga beslut. Genomförandet av dessa, större såväl som mindre beslut, kunde gå lättare och ge bättre långsiktigt resultat om fler kände ansvar och inte hade behov av att leta fel och i sämsta fall söka sätta käppar i ”hjulen”.

Jag kommer alltid att minnas Ingemar som en kunnig politiker och en god vän och mina tankar går också till Britt och övrig familj.

Anders Svärd

Kumla

