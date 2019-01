Besöket på Folktandvården var bökigt att avboka

Och så var det då det här med tillgänglighet.

Under lördagen blev mitt barn sjukt. På söndagen inser jag att jag måste avboka hens tandläkartid måndag kväll och ringer folktandvården där en telefonsvarare naturligtvis går igång. Jag får veta att det är stängt och om jag ska avboka tid måste jag göra detta på datorn.

Jag har ingen egen dator. Så får jag hjälp att via webben komma till folktandvården som vill ha koden på kallelsen. Jag hämtar kallelsen och när vi slår in koden kommer det upp att jag ska logga in med bank-id.

Varken jag eller mitt barn har smartphone eller någon form av e-legitimation.

Besviken över att inte kunna avboka tiden 24 timmar innan fick jag så vackert vänta till måndag morgon för att avboka tiden som mitt barn hade sent på kvällen. Och direkt får jag veta att jag måste betala för sen avbokning.

Redan dagen efter så kom räkningen. Men när jag ville klaga tog det 2 och 1/2 vecka innan dokument för att kunna klaga kom.

”Skötsam”

Örebro

Svar direkt:

Jag beklagar att du inte har lyckats använda våra e-tjänster.

Du som inte har ett bank-id, kan logga in med lösenord och sms för att avboka en tid genom klinikens e-tjänster. Du beställer ditt lösenord på 1177.se, där finns också mer information om hur du loggar in. Av säkerhetsskäl anger vi aldrig lösenord eller inloggningskoder i våra kallelsebrev.

Det är verksamhetschefen på kliniken som gör en bedömning av ditt fall och beslutar om du ska betala eller inte. Bedömning sker med hänsyn till omständigheter och förhållanden kring ett sent återbud. Om du har frågor eller vill överklaga fakturan, ta kontakt med din klinik.

Ola Fernberg

tillförordnad tandvårdsdirektör, Folktandvården Region Örebro län