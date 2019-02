Betlehem är Jesus födelsestad

Replik: I NA den 3 februari skrev Bertil Persson en insändare med rubriken ”Tvistar om var Jesus föddes” och postulerar två argument om misstag eller fel i Nya Testamentet.

För det första menar han att Lukas skriver att Jesus föddes i ett stall medan Matteus säger att Jesus föddes i ett hus. Matteus skriver egentligen aldrig att Jesus föddes i ett hus.

I sammanhanget så beskriver han de vise männens besök hos Jesus och att de då går in i ett hus där barnet finns. Men att tolka detta som att deras besök kan synkroniseras med att Jesus var nyfödd stämmer inte. Det är snarare så att flera veckor kan ha gått innan de vise männen gick in i huset som Jesus befann sig i, och under den tiden så kan han naturligtvis ha flyttats från ett stall till ett hus. Att det skulle ha gått tid mellan Jesu födelse i ett stall och de vise männens vistelse i Betlehem har vi för övrigt i våra kalendrar angående tiden från julafton till trettondagen. Bertil nämner sedan att några professorer och religionshistoriker menar att Nasaret och inte Betlehem skulle vara den mest rimligaste platsen för Jesu födelse. Det är viktigt att när man företar sig att forska att man då går till alla tillgängliga källor som finns tillhanda.Vad mig veterligen så finns det bara två tidiga nedskrivna dokument om var Jesus föddes, nämligen Matteus och Lukas som båda nämner Betlehem som Jesu födelsestad.

De som vill hävda att det istället skulle vara Nasaret har inga tillgängliga skrivna dokument som stöder detta och de ägnar sig därför bara åt ogrundade spekulationer. Det är med andra ord dessa professorer som har bevisbördan emot sig. Det mesta av Nya Testamentet skrevs 20-30 år efter Jesu död och flera ögonvittnen var vid liv när de skrevs ner. Därför är det konstigt att någon skulle misstagit Betlehem som födelseplats.

”M”

Kumla