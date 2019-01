Citymail missade att dela ut faktura i tid

En fundering över hur Citymail (fd Bring) sköter sitt uppdrag med att dela ut post.

Måndag den 7 januari så fick vi massor av post i vår brevlåda, bland annat från banken som vi vet använder sig av Citymail för sina utskick. Detta brev som innehöll en kortfaktura brukar komma till oss i mitten av månaden så den borde varit hos oss innan alla helger men inte förrän den 7 januari fick vi den, 10 dagar efter förfallodagen kom fakturan till oss. Vem tar våra förseningsavgifter för detta slarv från Citymail?

Kan tillägga att detta inte var det enda som kom, är även prenumerant på en tidning som kommer var tredje vecka, i dag kom två nummer samtidigt, den ena tidningen kom ut innan jul och så fick vi numret som skall komma ut i dag.

Det fanns även ett antal brev till som var med i denna utdelning.

Jag är medveten om att det har varit jul och nyår men hur kan det ta tre veckor för brev och tidningar som skickas med Citymail att komma fram?

Tidigare har jag råkat ut för att bankkort och koden till korten kommit fram samma dag med Citymail trots att det skickas med flera dagars mellanrum för att de olika försändelserna inte skall komma fram samtidigt.

Med tanke på hur man ser Citymail hantera vår post känns det inte tryggt, ofta ser man plastbackar märkta med Bring ståendes i våra kvarter med vår post utan tillsyn innan posten delas ut. Hur lätt är det inte att plocka på sig det man vill om man tittar i en sådan här plastback, oftast bara stängd med ett vanligt enkelt buntband.

”Orolig postmottagare”

Örebro

Svar direkt:

För Citymail är det viktigt att vår post delas ut som tryggt och säkert till alla våra mottagare.

Jag får börja med att be om ursäkt för den post som kommit sent till dig. För Citymail är det viktigt att all post kommer ut i rätt till alla våra mottagare. Enligt ansvarig på plats har de inte haft några generella förseningar i utdelningen i Örebro. Alla post har delats ut som den ska under mellandagarna.

För att vi ska kunna ta reda på vad som hänt med din, eller någon annan mottagares, post är det viktigt att man hör av sig till vår mottgaraservice. Då kan vi ta reda på vad som hänt med just din post.

När det gäller de lådor vi lämnar ute i väntan på utdelning så hanteras enligt de direktiv vi har från PTS. För Citymail är det viktigt att vår post delas ut som tryggt och säkert till alla våra mottagare. Jag vill också påpeka att vi inte längre är en del av Bring utan numera är vi ett fristående postföretag under namnet Citymail.

Patrik Allinger

Kommunikationsansvarig, Citymail Sweden AB