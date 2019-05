Dammig vår i Vivalla med vintergruset kvar

Julen varar till påska, i Vivalla blir det nog minst till pingst, eller blir vintergruset borttaget innan midsommar? För fortfarande ligger det vassa gruset kvar på gång och cykelvägar. Tjocka lager där det är ihopblåst. Lite tunnare lager jämns över, inblandat med hela vintern och vårens samling av trasiga flaskor och nedblåsta pinnar. Så många punkteringar, så många som cyklar omkull, så mycket svårare att köra rullstol, så många barnaknän som får grus i skrubbsår efter att de sprungit ikapp med varandra.

Så mycket grus som ligger kvar. Och så mycket damm detta grus ger. Damm som lägger som en hinna över de nytvättade lakanen som hänger ute i vårens första utetork. Damm som yr in i näsa, ögon och mun. Damm som letar sig in i minsta fönsterspringa. Damm, detta damm som blåser in överallt.

Hälften av alla cykelolyckor orsakas av grus som ligger kvar på cykelbanor. Mångas andning blir påverkad av detta ständiga damm. Tänk om något som orsakade hälften av alla bilolyckor skulle få ligga kvar flera månader längre än nödvändigt ...

”Vivallabo”

Örebro