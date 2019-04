Deklarationen avslöjade extra avgift för parkeringen i Örebro

Vid deklarationen märktes pålägg vid betalning.

Tyvärr är jag lite för naiv och lättlurad, när det gäller kvitton vid betalning av parkeringsavgifter. Ihop med två köpcentrum i centrala Örebro går det att parkera. Ett av köpcentrumen har parkeringen på taket, det andra har sin parkering i källaren.

Vid själva betalningen, sätter man in sitt kontokort för att registrera ankomsten. När man avslutar parkeringen så sätter man in samma kort och får ett besked om att parkeringen avslutats och betalningen för parkeringen, betalas direkt via en överföring från banken.

Under 2017 parkerade jag vid ett av dessa parkeringshus vid fyra tillfällen. Det var i samband med företagsmöten.

När jag nu sitter och deklarerar företaget, ser jag att samtliga kvitton för avslutad parkering innehåller en kostnad på 460:-/tillfälle.

Mötena har inneburit att jag parkerat i totalt 11 timmar vid fyra tillfällen. Betalningen motsvarar fyra dygnsavgifter.

Nu är det inte bara jag som betalat en så hög parkeringsavgift, det måste finnas fler där ute som betalat för mycket!

Eftersom parkeringsplatserna innehåller många platser, handlar det om mycket pengar om man då och då tar dygnsavgift istället för timavgiften. Gissa om jag fortsättningsvis kommer att kontrollera samtliga kvitton vid liknande tillfällen.

Nisse Jansson

Laxå