Det är inte personalens fel att förskolan har för få pedagoger

Replik till ”Förskoleförälder” (NA den 14 november) och alla ni andra som tycker att det är ”lite” begärt att era barn ska ha ordinarie personal under ihopslagningar på förskolor i jul. Föräldrar ska sällan skuldbeläggas för att de måste ha sina barn på förskolan men pedagoger och förskolechefer är det ok att lägga skulden på.

Pedagoger runt om i landet sliter hårt för att era barn ska få det allra bästa, utbildning, trygghet och grundläggande behov. Vänder sig ut och in på dagarna, ibland utan rast, ibland väldigt långa dagar för att de saknas personal och de tar hand om era barn på bästa möjliga sätt. Samtidigt har de läroplanen som ska följas, och barnen ska ges undervisande verksamhet från att de kliver in genom dörren till det att det går hem. Vistelsetiden per barn varierar och en del barn ska ha detta under 10-11 timmar. Och det är inte bara ett barn det handlar om, det är inte bara ditt barn. Det kan vara 30-40 barn som ditt barns pedagog ska ge allt detta. Och gärna också hålla reda på 30 par strumpor, stoppa 300 fingrar i små hål på fingervantar (30 barn=300 fingrar) dra 60 trånga byxben över stövlar med mera. Under sin ibland tio timmar långa arbetsdag. Pedagogerna förtjänar ledigt med sina familjer!

Hjälp pedagogen genom att resa er upp mot politikerna istället och kräv där rätten att ert barn ska få de pedagoger som behövs och den verksamhet de förtjänar.

Ja, pedagogerna har själva valt yrket (men inte förutsättningarna) men du som måste jobba under jul, har ju också valt ditt.

”Kämpa tillsammans”

Örebro