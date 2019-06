Digitaliserade parkeringsautomater ett problem - kort och mynt gäller inte längre

Allt fler digitaliserade parkeringsautomater har införts här i Örebro på order från kommunen som endast gynnar personer som använder smartphones. Parkeringsavgiften går alltså inte att betala med kort eller mynt. Det som gäller är att använda ”Mobilpark” för att genomföra köpet. Frågan man ställer sig då är om kommunen har tagit hänsyn till de som är turister, inte vill ha en smartphone, är äldre och socioekonomiskt utsatta människor. Även de individer som innehar en smartphone vill inte alltid koppla sitt bankkonto till främmande appar.

Enligt Örebro kommuns hemsida framgår det att det är dyrare via appen. I dagens läge har kostnaden ökat med 10-25 procent mot vad det brukade kosta när betalningen skedde med kort eller mynt. Det finns en upplysning på parkeringsautomaten att om man inte vill betala via appen ska man betala till ”närmaste parkeringsautomat”. Detta kan vara otroligt vilseledande och missvisande då risken är hög för att fel zon betalas. Det som kommunen anser är ”närmast” framgår inte i beskrivningen. Kommunen bör ta hänsyn till de förvirrade och missnöjda människorna som ständigt blir tvingade till att stöta på de här problemen vid parkering inne i city. Det jobbar en hel del äldre anställda inne i Örebro stad som behöver be andra medarbetare som har smartphones att betala deras parkeringsavgifter. Detta anser jag är åldersdiskriminering. Kommunen måste inse att parkeringsautomaten bör ha alternativ för de som vill betala med kort eller mynt.

”Farah”

Örebro