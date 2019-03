Din telefon håller reda vad du sysslar med

Plats: Fritidshus nära Tandådalen.

Middagen avklarad med storfamiljen efter heldag i skidbacken. Dottern ska sätta igång diskmaskinen och frågar modern: Var är maskindiskmedlet?

Modern (som sitter åtta meter bort) svarar: Det finns under diskbänken. En minut senare tittar modern på sin smarta telefon. Hon tror inte sina ögon men genast kommer det upp en reklamsida om maskindiskmedel.Bilden visar samma typ av tablett som dottern just lagt in i diskmaskinen och tryckt på start. Texten lyder: diskmedlet kan även användas till andra saker.

Upplysning: Modern har aldrig googlat på diskmedel.

Fråga: Vad är det som händer?

Ett barnbarn föreslår slumpen. Någon försökte göra ett överslag hur sannolikt det skulle vara. Är det någon som har haft liknande erfarenheter?

Man börjar ana att det kommer att vara rätt onödigt med hemlig signalspaning i framtiden. Alla har ju en smartphone (utom jag då).

Men ni andra, känn er blåsta. Storebror vet var ni är och vad ni gör och kan sätta in önskad åtgärd.

Obs: här talar vi inte om det kinesiska it-företag som säljer telefonen Huawei, ni vet den som den rosafärgade mannen i Vita huset vill att hela världen bojkottar för att den ”kan användas i spionerisyfte”.

Per Kahnberg

Örebro