En fungerande skola attraherar barnfamiljer från större städer

Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn (it takes a whole village to raise a child)

Att bo på landet är en livsstil, en ideologi, ett aktivt val. Vi som bor här har valt bort det större kommersiella utbudet i centralorterna. Vi som har barn vill uppfostra våra barn på landet med avstånd till det höga tempot, medvetenheten och brådskan att bli vuxen för tidigt. Vi kallar det en tryggare uppväxt, när alla känner alla och det finns ett större kollektivt ansvar för våra barn. Nu verkar vi bli tvingade att frångå vårt aktiva val av livsstil och vad vi anser är en trygg uppväxt

I dagsläget lyfts nästan enbart nackdelarna med små skolor såsom Ramshyttans skola fram, medan de påvisade fördelarna få stå tillbaka för ekonomiska argument. I en insändare i NSD belyser 60 lärare i Luleå några av de många, och för våra barn, viktiga fördelarna med små skolor (se "60 lärare: Fördelar med små skolor”, NSD 2016-01-28). I artikeln lyfter de fram att de sociala och emotionella färdigheterna hos framförallt yngre barn gynnas av den trygghet som sammanhanget i små skolor erbjuder. Det räcker inte att fokusera på enbart kunskapsresultat om man vill förbättra barns framtidsutsikter, utan just sociala och emotionella kompetenser hos barn anses vara en viktig del. Skribenterna beskriver även hur andra länder såsom USA, Finland och Norge nu återgår med satsningar av mindre skolor efter att ha testat storskolor. Detta för att återskapa den viktiga närheten och samhörigheten i skolan som stora skolor inte kan erbjuda.

Vi ser just nu en föryngring i Ramsberg och tror att en landsbygd som erbjuder väl fungerande skolor attraherar barnfamiljer från större städer. För det krävs en attitydförändring i Lindesbergs kommun för att beslut ska grundas på hållbarhet och samarbete mellan stad och landsbygd.

Ni politiker ifrågasätter kvaliteten på vår skola?

I vår skola finns alltid en vuxen som har tid att lyssna. Personalen känner varje enskilt barn mycket väl. De vet vem som vill vara ifred en stund ibland och vem som ibland behöver lite mer tid med de vuxna. Barnen berättar om förtroendet de känner för skolans personal, att de blir sedda och är trygga. De små grupperna och åldersblandade klasserna gör att eleverna utvecklar sina empatiska förmågor, de tränar dagligen på att kommunicera med varandra, att lösa konflikter och förstå varandras olikheter. Detta är erfarenheter och lärdomar dessa barn bär med sig hela livet. Den grund de får i den lilla och trygga skolan rustar dem väl både för vidare studier och för det sociala samspel livet innehåller. Naturen runt hörnet erbjuder fantastiska möjligheter till kreativa lekar, utflykter till bondgården, skogen och längdskidspåret på åkern utanför skolan.

De tillåts vara barn.

Det är kvalitet enligt oss.

Eftersom ni politiker än så länge inte kan påvisa några reella ekonomiska vinster på att lägga ner vår skola så ber vi er om att se över alternativ för att låta oss behålla våra barn i en skola som ger dem en bra utbildning och en trygg uppväxt.

Föräldrar och invånare i Ramsberg

Lärare i Ramsberg

Föreningen En bygd i Bergslagen

Ramsbergs Ryttarförening

Ramsbergs Idrottsförening

PRO Ramsberg

Hembygdsföreningen

Resta Bygdegårdsförening