Ett svart hål efter Stephen Hawking

Den under förra året bortgångne vetenskapsmannen i fysik, Stephen Hawking, lämnar ett stort avrtyck efter sig. Han nådde närmast ikonstatus som vetenskapligt geni trots att han led av den neurodegenerativa sjukdomen ALS, som gjorde honom nästan helt förlamad. Hawking hör till det fåtal människor som trots svår sjukdom kunnat leva 55 år efter diagnosen. Sittande i rullstol höll han sina föreläsningar med hjälp av en digital röstmaskin.

“Det finns en väg ut ur svarta hål”, säger Stephen Hawking under en populärvetenskaplig föreläsning i Stockholm. Han hävdade att all materia som hamnat i svarta hål inte förintas helt, utan bevaras i ett annat universum.

Frågan är om det gäller även oss människor? Vi dras ju obönhörligen in i det svarta hål som är livets slut, och lämnar jordelivet för gott.

Albert Einstein såg däremot ingen utväg ur ett svart hål. Det vill säga all massa och allt ljus som sugs in, kan aldrig lämna det svarta hålet. Är det inte så jordelivet slutar för oss människor? Eller finns det som Hawking sa en ljusning i mörkret? Under sin föreläsning gav han, med glimten i ögat, den entusiastiska publiken avslutningsvis en viss förhoppning: ”om du hamnar i ett svart hål så ska du inte ge upp”.

Claes Thulin

Bergslagen