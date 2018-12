För mycket ljusdekorationer är inte särskilt upplyst

Jag gick bara och väntade på det. Någon medial inrättning kommer säkert att intressera sig för vem som kan styra ut sitt hus och tomt med mest juldekorationer. Det blev SVT Örebro och de ville verka ha det till en tävling om vem som kunde dekorera mest. Det kanske är de som varje år intresserar sig mest för detta. Men det är möjligt att det smyger sig in bilder även i NA. Så god koll har jag inte men jag tycker definitivt inte att denna tävling ligger i tiden. För när folk varje vecka står på Stortorget och protesterar emot klimatförändringarna samtidigt som det pågår nya förhandlingar i polska Katowitcé borde tävlingen istället gå ut på vem som kan vara sparsammast med sina juldekorationer.

Så jag hälsar gärna SVT Örebro in i verkligheten med mitt bidrag: en adventsstake och en julstjärna, that’s it! Båda har jag dessutom ärvt så de är från sextiotalet, snacka om att producera hållbart! I stjärnan sitter det numera en 3W lågenergilampa medan ljusstaken fortfarande har glödlampor av ursprunglig typ. Dessa kommer att bytas ut emot led när de går sönder för jag tycker det är onödigt att kasta fungerande lampor. Båda går på timer men här kan man diskutera huruvida det är bättre för miljön om de lös dygnet runt under denna månad det handlar om och man då inte behövde införskaffa timers. Men i detta fall så har jag dessa för andra ändamål vid andra tidpunkter så någon nyanskaffning behövdes inte göras.

Sedan har jag liten förståelse för de som tycker att man kan ju inte ändra hela klimatomställningen med några färre juldekorationer. Nej just det, för det gäller att få alla att tänka likadant - i varje situation! Då kan det nog gå att vända hotet om en alltför snabb klimatomställning. Tyvärr så ser jag inte så mycket utav detta utan det är samma konsumtionshysteri och rekordhandlande varje jul. Men mina tankar på vad som troligen kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid kommer även i år att påverka mina julklappsinköp liksom mycket annat jag företar mig. Frågan är hur insatta SVT Örebro är i denna fråga?

”Upplyst eller oupplyst det är frågan?!

Hallsberg