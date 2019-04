Insändare: Dumt att skjuta djur och sedan tvingas kasta bort bytet

Replik:

Jag har aldrig trott jag skulle kunna dela åsikt med en kommunist, nu har det hänt genom Ulf Stridsbergs (vänsterpartiet) debattartikel om Svenska Jägarförbundets skrivelse till Naturvårdsverket, i NA söndagen 14 April.

Jägarförbundet har för vana ”sila mygg men svälja kameler”, så också nu. Hermelin är förvisso ett mycket blodtörstigt litet rovdjur men jagar i huvudsak råttor och andra smådjur. Hermelinen är inte särskilt vanlig. Att jaga dessa för pälsens skull, år 2019, är inte gångbart. Dessutom har kungarna redan hermelinmantlar. Likaså ekorre, vem vågar bära en ekorrpäls i dag, och vem vill ha ekorrkött?

Det var skillnad under min uppväxttid under andra världskriget, redan vid sju års ålder jagade jag ekorrar med pappas salongsgevär, man fick 2:50 för skinnet, men vi åt inte köttet, trots det var dåligt med ”sovel” till potatisen. Rödräv betingade ett pris upp till 300 kr. I slutet av 50-talet och in på 60-talet hade mina barn, jag och hustrun mössor, vantar någon även päls av rödräv, därefter tog ”veganerna” över, man riskerade bli bombarderad av ruttna ägg och dy. om man bar något av skinn.

Det är ett enormt resursslöseri som därför sker, rödräv skjuts fortfarande, av andra orsaker, och bara slängs i skogen.

Det borde vara vettigare om Jägarförbundet sätter in resurser och marknadsför förträffligheten med att tillvarata och använda rödrävsskinnen och inte bara kasta den till kråkorna få ”veganerna” tänka om, istället för att gå i bräschen för nya djur att bara skjuta och kasta.

Rolf Gunnarsson

Örebro